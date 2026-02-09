Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Влада Венесуели звільнила 35 опозиціонерів на тлі політичної кризи — NYT

09 лютого 2026, 08:43
Влада Венесуели звільнила 35 опозиціонерів на тлі політичної кризи — NYT
Фото з вільних джерел
Напередодні тимчасова президентка Венесуели Делсі Родрігес анонсувала закон про загальну амністію.

8 лютого влада Венесуели звільнила з-під варти 35 ключових опозиційних діячів.

Про це повідомляє The New York Times.

Серед звільнених — колишній перший віцеспікер Національної асамблеї Хуан Пабло Гуаніпа та адвокат нобелівської лауреатки Марії Мачадо Перкінс Роча. Обох раніше звинувачували в тероризмі.

За даними правозахисної організації Foro Penal ("Кримінальний форум"), у країні досі залишаються близько 650 політичних в’язнів.

Напередодні тимчасова президентка Венесуели Делсі Родрігес анонсувала закон про загальну амністію. 5 лютого Національні збори одноголосно ухалили в першому читанні законопроєкт, який передбачає помилування за участь у протестах і критику посадовців. Документ ще має пройти подальший розгляд.

Політична ситуація у Венесуелі загострилася після операції США в ніч на 3 січня. За наказом президента Дональда Трампа американські сили завдали ударів по кількох військових об’єктах у Каракасі. Під атаки потрапили щонайменше 11 об’єктів, зокрема будівля парламенту, авіабази та морський порт.

Після цього президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив надзвичайний стан по всій країні. Згодом його разом із дружиною Силією Флорес затримали та вивезли до США. Їм висунули обвинувачення у наркотероризмі, імпорті кокаїну, незаконному володінні зброєю та змові проти США.

Верховний суд Венесуели призначив тимчасовою очільницею держави Делсі Родрігес. 3 січня Мадуро доправили до федерального слідчого ізолятора Metropolitan Detention Center у Нью-Йорку. Перше судове засідання відбулося 5 січня, наступне призначене на 17 березня.

Міністр внутрішніх справ Венесуели Діосдадо Кабельо заявив, що внаслідок операції США загинули 100 людей. За його словами, частину співробітників служби безпеки Мадуро було вбито. Куба також повідомила про загибель 32 своїх військових і розвідників у Венесуелі.

10 січня Дональд Трамп заявив, що США готові продавати венесуельську нафту Росії, Китаю та іншим країнам без обмежень за обсягами. Уже 15 січня CNN із посиланням на джерела повідомило, що США вперше офіційно продали венесуельську нафту на 500 мільйонів доларів.

ВенесуелаопозиціяСШАДональд Трамп

Більше публікацій

