26 лютого 2026, 10:47
Швейцарія вводить заборону на російський газ і криптовалютні операції для рф
Фото: AP
З 25 квітня у Швейцарії почне діяти повна заборона на купівлю та імпорт російського скрапленого природного газу.

Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення повністю приєднатися до 19-го пакету санкцій Євросоюзу проти росії. Швейцарія заборонить купувати російський газ та посилить санкції проти рф і білорусі.

Про це йдеться на сайті Федеральної ради.

З 25 квітня у Швейцарії почне діяти повна заборона на купівлю та імпорт російського скрапленого природного газу. Для чинних довгострокових контрактів передбачили перехідний період — до кінця 2026 року.

Також Швейцарія заборонила надавати будь-які криптовалютні послуги громадянам і компаніям рф. Ідеться про біржі, гаманці та інші сервіси.

Окремо заборонили операції з певними криптоактивами, забезпеченими рублем, зокрема зі стейблкоїном A7A5. Також продовжили заборону на використання окремих спеціалізованих сервісів обміну повідомленнями для платіжних операцій.

Список товарів, що можуть зміцнювати військо росії, розширили. До нього додали метали для виробництва систем озброєння і продукцію, що використовується у виробництві палива.

Крім того, у країні заборонили купівлю та імпорт інших важливих для російської економіки товарів. Серед нових позицій — ациклічні вуглеводні, які є значним джерелом доходу для рф.

Чинну заборону на послуги розширили. Тепер під обмеження підпадають окремі послуги у сфері передових технологій та штучного інтелекту та послуги, безпосередньо повʼязані з туризмом. Будь-які інші не заборонені прямо послуги для російського уряду потребують спеціального дозволу.

Також Швейцарія повністю приєдналася до нових обмежень ЄС проти білорусі, запроваджених 23 жовтня 2025 року через її участь у війні росії. Серед заходів — розширення заборони на послуги, посилення торговельних обмежень і додаткові кроки у сфері криптовалют. Нові правила набудуть чинності сьогодні, 26 лютого.

Швейцаріякриптовалютисанкціі проти росіїгаз рф

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється