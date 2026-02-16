У Швейцарії поїзд зійшов з рейок через сніговий зсув: є постраждалі

У альпійському регіоні оголошено надзвичайну лавинну небезпеку.

У Швейцарії в понеділок, 16 лютого, зійшов з рейок поїзд через сніговий зсув, спричинений лавинами.

Поліція країни повідомила, що внаслідок інциденту постраждали п'ятеро осіб, а великі райони Західних Альп залишаються під загрозою лавин 5-ї категорії.

Як пише The Guardian, потяг компанії BLS AG, що прямував з Гоппенштайна до Хохтенна, зійшов з рейок близько 7 ранку. За словами поліції, незадовго до інциденту, на колії могла зійти лавина.

Одного з поранених доставили до лікарні в Сіоні, а чотирьом іншим надали медичну допомогу на місці. Загалом у вагоні знаходились 29 пасажирів – усіх їх евакуювали та організували для них автобус.

Станом на обід рух поїздів на ділянці залишався призупиненим.

У Швейцарії вже кілька днів оголошений високий рівень лавинної небезпеки. У внаслідок сходження лавини у Валь-д'Ізері на південному сході Франції у пятницю загинули троє лижників.

А вже в неділю лавина забрала життя двох лижників на італійській стороні Монблану. Інцидент стався близько 11-ї години ранку на Кулуар-Весе, популярному позатрасовому маршруті в Курмайорі, розташованому у верхній частині долини Валь-Вені, поблизу кордону з Францією та Швейцарією.

Рятувальники кажуть, що свіжий снігопад під час нещодавніх штормів та вітряні снігові шапки на слабких внутрішніх шарах створили особливо небезпечні умови вздовж усього Альпійського півмісяця, що охоплює Францію, Швейцарію та Австрію.

"За таких умов проходження одного лижника або природне перевантаження від ваги снігу може бути достатнім для спуску лавини", – сказав речник Італійського альпійського рятувального корпусу Федеріко Катанія.