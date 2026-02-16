Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

У Швейцарії поїзд зійшов з рейок через сніговий зсув: є постраждалі

16 лютого 2026, 17:59
У Швейцарії поїзд зійшов з рейок через сніговий зсув: є постраждалі
Фото: Shutterstock
У альпійському регіоні оголошено надзвичайну лавинну небезпеку.

У Швейцарії в понеділок, 16 лютого, зійшов з рейок  поїзд через сніговий зсув, спричинений лавинами. 

Поліція країни повідомила, що внаслідок інциденту постраждали п'ятеро осіб, а великі райони Західних Альп залишаються під загрозою лавин 5-ї категорії.

Як пише The Guardian, потяг компанії BLS AG, що прямував з Гоппенштайна до Хохтенна, зійшов з рейок близько 7 ранку. За словами поліції, незадовго до інциденту, на колії могла зійти лавина.

Одного з поранених доставили до лікарні в Сіоні, а чотирьом іншим надали медичну допомогу на місці. Загалом у вагоні знаходились 29 пасажирів – усіх їх евакуювали та організували для них автобус.

Станом на обід рух поїздів на ділянці залишався призупиненим.

У Швейцарії вже кілька днів оголошений високий рівень лавинної небезпеки. У внаслідок сходження лавини у Валь-д'Ізері на південному сході Франції у пятницю загинули троє лижників.

А вже в неділю лавина забрала життя двох лижників на італійській стороні Монблану. Інцидент стався близько 11-ї години ранку на Кулуар-Весе, популярному позатрасовому маршруті в Курмайорі, розташованому у верхній частині долини Валь-Вені, поблизу кордону з Францією та Швейцарією.

Рятувальники кажуть, що свіжий снігопад під час нещодавніх штормів та вітряні снігові шапки на слабких внутрішніх шарах створили особливо небезпечні умови вздовж усього Альпійського півмісяця, що охоплює Францію, Швейцарію та Австрію.

"За таких умов проходження одного лижника або природне перевантаження від ваги снігу може бути достатнім для спуску лавини", – сказав речник Італійського альпійського рятувального корпусу Федеріко Катанія.

Швейцаріялавинапоїзд

Останні матеріали

Керівники оборонних відомств Британії та Німеччини попереджають про росію.
Політика
Керівники оборонних відомств Британії та Німеччини попереджають про росію. "Маємо запевнити, що переозброєння не є войовничістю" – Річард Найтон і Карстен Бройер
Переклад iPress – 16 лютого 2026, 14:35
Стратегія на виснаження починає працювати. росія не встигає заміщати втрати – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегія на виснаження починає працювати. росія не встигає заміщати втрати – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 16 лютого 2026, 12:06
Західні країни бачать наближення Третьої світової війни. Спокійні лише німці – Politico
Політика
Західні країни бачать наближення Третьої світової війни. Спокійні лише німці – Politico
Переклад iPress – 16 лютого 2026, 07:58
Угода 123 між США та Вірменією. кремль тремтить, коли США входять на Південний Кавказ – Еміль Авдаліані
Політика
Угода 123 між США та Вірменією. кремль тремтить, коли США входять на Південний Кавказ – Еміль Авдаліані
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 14:13
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 7 – Дейв Трой
Політика
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 7 – Дейв Трой
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 12:29
На порозі Мюнхенської безпекової конференції. Персональні дані – нове поле битви за демократію – Френк Х. Маккорт-молодший
Політика
На порозі Мюнхенської безпекової конференції. Персональні дані – нове поле битви за демократію – Френк Х. Маккорт-молодший
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 08:01
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 2 – Марк Леонард
Політика
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 2 – Марк Леонард
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 16:35
ШІ-переполох на ринку акцій. Нова стратегія Волл-стріт – скидати акції, що потрапили під приціл штучного інтелекту – Bloomberg
Бізнес & Фінанси
ШІ-переполох на ринку акцій. Нова стратегія Волл-стріт – скидати акції, що потрапили під приціл штучного інтелекту – Bloomberg
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 12:30
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється