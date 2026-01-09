Трагедія в Кран-Монтані: арештовано одного з власників бару після пожежі

Його підозрюють у спричиненні смерті та тілесних ушкоджень через недбалість.

У Швейцарії взяли під варту одного з власників бару Le Constellation на гірськолижному курорті Кран-Монтана, де в новорічну ніч сталася масштабна пожежа з десятками жертв.

Про це зазначає французький телеканал BFMTV.

В п’ятницю після тривалого допиту прокуратура кантону Вале звернулася до суду з клопотанням про арешт 49-річного француза Жака Моретті одного з власників закладу.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою обрали через ризик втечі підозрюваного. Ще близько тижня тому прокурори вважали арешт надмірним заходом, однак згодом наголосили на кількох обставинах: французькому громадянстві Моретті (Франція не екстрадує своїх громадян) та його "високій мобільності" - останніми роками він постійно переміщувався між Корсикою, Савоєю та Швейцарією.

Загалом у справі фігурують двоє власників бару Жак Моретті та його дружина Джессіка Моретті. Їх підозрюють у спричиненні загибелі людей через недбалість, завданні тілесних ушкоджень з необережності та пожежі з необережності. Джессіку Моретті залишили на волі, застосувавши електронний браслет і зобов’язали з’являтися у відділку поліції кожні три дні.

Нагадаємо, трагедія сталася в новорічну ніч у підвальному приміщенні бару. За попередньою версією слідства, пожежа могла спалахнути через піднесення бенгальських вогнів до стельового покриття.

Під час пожежі загинули 40 людей, ще 116 осіб зазнали поранень. Серед жертв і постраждалих: громадяни Швейцарії, Франції, Італії та інших країн; значну частину становлять молоді люди та неповнолітні.

Нагадаємо, що після пожежі у швейцарському барі Le Constellation, що у новорічну ніч забрала життя щонайменше 40 людей, зниклими безвісти виявилися громадяни інших країн.