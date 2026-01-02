Трагедія у Швейцарії: серед зниклих безвісти громадяни з Франції та Італії

Також багато постраждалих з цих країн.

Після пожежі в швейцарському барі Le Constellation, що у новорічну ніч забрала життя щонайменше 40 людей, зниклі безвісти виявилися громадяни інших країн.

Про це повідомляють SRF та Ansa..

Серед постраждалих були туристи. МЗС Франції повідомило:

шестеро французьких громадян отримали поранення,

п’ятеро - серйозні опіки,

ще шестеро французів зникли безвісти.

Також у барі перебували громадяни інших країн, зокрема Італії, серед яких є ті, хто досі не знайдений.

Ідентифікація загиблих може зайняти кілька днів через сильне обгоряння тіл. Пожежа спалахнула близько 1:30 ночі 1 січня, проте її причина наразі не встановлена.

У Швейцарії оголошено п’ять днів жалоби на знак скорботи за жертвами трагедії.

Нагадаємо, що пожежу з десятками жертв у Швейцарії міг спричинити бенгальський вогонь.