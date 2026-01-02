Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трагедія у Швейцарії: серед зниклих безвісти громадяни з Франції та Італії

02 січня 2026, 11:55
Трагедія у Швейцарії: серед зниклих безвісти громадяни з Франції та Італії
Нічне місто Аарау. Фото: myswitzerland.com
Також багато постраждалих з цих країн.

Після пожежі в швейцарському барі Le Constellation, що у новорічну ніч забрала життя щонайменше 40 людей, зниклі безвісти виявилися громадяни інших країн. 

Про це повідомляють SRF та Ansa..

Серед постраждалих були туристи. МЗС Франції повідомило:

  • шестеро французьких громадян отримали поранення,

  • п’ятеро - серйозні опіки,

  • ще шестеро французів зникли безвісти.

Також у барі перебували громадяни інших країн, зокрема Італії, серед яких є ті, хто досі не знайдений.

Ідентифікація загиблих може зайняти кілька днів через сильне обгоряння тіл. Пожежа спалахнула близько 1:30 ночі 1 січня, проте її причина наразі не встановлена.

У Швейцарії оголошено п’ять днів жалоби на знак скорботи за жертвами трагедії.

Нагадаємо, що пожежу з десятками жертв у Швейцарії міг спричинити бенгальський вогонь.

 

Швейцаріятрагедія

Останні матеріали

2026 рік: час міні-крилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Технології
2026 рік: час міні-крилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 02 січня 2026, 11:29
Це був поганий рік для американських військових. Ніхто не повинен дивуватися – Марк Гертлінг
Політика
Це був поганий рік для американських військових. Ніхто не повинен дивуватися – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 31 грудня 2025, 01:23
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
Технології
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
30 грудня 2025, 17:30
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Політика
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 15:36
Україна бачить майбутнє військово-морської війни. Білий дім – ні – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна бачить майбутнє військово-морської війни. Білий дім – ні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 12:44
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 00:31
Повернення
Політика
Повернення "історичних земель" росії: як далеко сягають імперські амбіції путіна? Знищення України – це лише початок – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 14:11
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Політика
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 12:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється