Трагедія у Швейцарії: серед зниклих безвісти громадяни з Франції та Італії
Після пожежі в швейцарському барі Le Constellation, що у новорічну ніч забрала життя щонайменше 40 людей, зниклі безвісти виявилися громадяни інших країн.
Про це повідомляють SRF та Ansa..
Серед постраждалих були туристи. МЗС Франції повідомило:
-
шестеро французьких громадян отримали поранення,
-
п’ятеро - серйозні опіки,
-
ще шестеро французів зникли безвісти.
Також у барі перебували громадяни інших країн, зокрема Італії, серед яких є ті, хто досі не знайдений.
Ідентифікація загиблих може зайняти кілька днів через сильне обгоряння тіл. Пожежа спалахнула близько 1:30 ночі 1 січня, проте її причина наразі не встановлена.
У Швейцарії оголошено п’ять днів жалоби на знак скорботи за жертвами трагедії.
Нагадаємо, що пожежу з десятками жертв у Швейцарії міг спричинити бенгальський вогонь.