Пожежу з десятками жертв у Швейцарії міг спричинити бенгальський вогонь

Займання у барі на гірськолижному курорті у Швейцарії сталося через іскри від піротехніки під час новорічного святкування.

У ЗМІ назвали ймовірну причину масштабної пожежі в барі на швейцарському гірськолижному курорті, що сталася в новорічну ніч і забрала десятки життів. За попередніми даними, займання могло виникнути через бенгальський вогонь.

Про це пише британська газета The Telegraph.

Трагедія сталася під час святкування Нового року. Внаслідок пожежі загинули щонайменше 40 людей, ще 115 осіб отримали поранення та були госпіталізовані.

За попередньою версією слідства, іскри від піротехніки у келиху з шампанським потрапили на дерев’яну стелю підвального приміщення, що призвело до миттєвого займання. Свідки розповідають, що барменка, яку колеги несли на плечах, підняла запалений бенгальський вогонь у пляшці надто близько до стелі.

Полум’я, за словами очевидців, поширилося за лічені секунди. Відвідувачі намагалися врятуватися через вузькі сходи та частково заблоковані виходи, що значно ускладнило евакуацію.

У повідомленні зазначається, що вогонь швидко охопив дах бару, після чого, ймовірно, стався вибух. Остаточні причини трагедії з’ясовуються - розслідування триває.

Представники влади повідомили, що ідентифікація всіх загиблих може тривати кілька днів, оскільки багато тіл мають тяжкі опіки. Значна частина постраждалих - молоді люди, більшість із них перебувають у важкому стані.

Президент Швейцарії Гі Пармелін назвав пожежу однією з найстрашніших трагедій в історії країни та наголосив, що серед жертв було багато молодих людей.

За словами свідків, у момент пожежі в барі перебували близько 200 осіб, переважно віком від 16 до 25 років. Постраждалих доставили до місцевих лікарень, де їм надають інтенсивну медичну допомогу.

Вчора ми писали, що щонайменше 10 людей загинули унаслідок вибуху на гірськолижному курорті у Швейцарії.

Однак вже у ввечері стало відомо, про 40 жертв.