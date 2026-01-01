Щонайменше 10 людей загинули унаслідок вибуху на гірськолижному курорті у Швейцарії

Внаслідок вибуху в барі на швейцарському гірськолижному курорті Кран-Монтана загинули не менше 10 людей.

Про це повідомляє The Times.

Вибух стався о 1:30 ночі (00:30 за Гринвічем) у барі “Constellation”, зазначили у правоохоронці. Поліція повідомила місцевим ЗМІ, що у барі було понад 100 осіб.

Район інциденту повністю оточили. Над Кран-Монтаною діє безпольотна зона.

Швейцарське новинне видання Blick припускає, що пожежа могла бути спричинена феєрверком під час концерту. Однак, за словами поліції, причина наразі невідома.

Кран-Монтана – це елітний гірськолижний курорт у швейцарському регіоні Вале, популярний серед британських туристів.