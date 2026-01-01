Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Щонайменше 10 людей загинули унаслідок вибуху на гірськолижному курорті у Швейцарії

01 січня 2026, 11:11
Фото: BBC
Вибух стався о 1:30 ночі (00:30 за Гринвічем) у барі "Constellation", зазначили у правоохоронці.
Внаслідок вибуху в барі на швейцарському гірськолижному курорті Кран-Монтана загинули не менше 10 людей.
 
Про це повідомляє The Times. 
 
Спершу BBC з посиланням на поліцію писало про "кількох" загиблих, але точне число правоохоронці не називали. Також відомо, що поранені близько 10 людей – такі дані в поліції озвучили Sky News. 
 
Вибух стався о 1:30 ночі (00:30 за Гринвічем) у барі “Constellation”, зазначили у правоохоронці. Поліція повідомила місцевим ЗМІ, що у барі було понад 100 осіб. 
 
Район інциденту повністю оточили. Над Кран-Монтаною діє безпольотна зона.
 
Швейцарське новинне видання Blick припускає, що пожежа могла бути спричинена феєрверком під час концерту. Однак, за словами поліції, причина наразі невідома.
 
Кран-Монтана – це елітний гірськолижний курорт у швейцарському регіоні Вале, популярний серед британських туристів.

 

Швейцаріявійна в Україніросія окупанти

