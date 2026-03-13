Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Кредит ЄС Україні €90 млрд буде виконано – Макрон

13 березня 2026, 18:03
Макрон. Париж
Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив, що зобов'язання лідерів Європейського Союзу надати Україні кредит у розмірі €90 мільярдів буде виконано, навіть якщо Угорщина блокує перші виплати.

Про це він заявив у п'ятницю на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі. 

"Рішення про кредит у €90 млрд ухвалене разом, з огляду на воєнний контекст, який не змінився. Ми повинні виконати взяті на себе зобов'язання", – наголосив Макрон.

Він підкреслив, що кожна країна має виконувати свої обіцянки та політичні зобов'язання, навіть за наявності розбіжностей. Макрон також підкреслив необхідність "заспокоїти" ситуацію навколо блокування позики Угорщиною та відремонтувати нафтогін "Дружба".

"Прозорість і швидке проведення робіт допоможуть зняти напруження. Я розділяю ці два питання і ставлюся до них з однаковою рішучістю. Саме над цим ми й працюватимемо найближчими днями та тижнями", – пояснив президент Франції.

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється