Кредит ЄС Україні €90 млрд буде виконано – Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив, що зобов'язання лідерів Європейського Союзу надати Україні кредит у розмірі €90 мільярдів буде виконано, навіть якщо Угорщина блокує перші виплати.

Про це він заявив у п'ятницю на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі.

"Рішення про кредит у €90 млрд ухвалене разом, з огляду на воєнний контекст, який не змінився. Ми повинні виконати взяті на себе зобов'язання", – наголосив Макрон.

Він підкреслив, що кожна країна має виконувати свої обіцянки та політичні зобов'язання, навіть за наявності розбіжностей. Макрон також підкреслив необхідність "заспокоїти" ситуацію навколо блокування позики Угорщиною та відремонтувати нафтогін "Дружба".

"Прозорість і швидке проведення робіт допоможуть зняти напруження. Я розділяю ці два питання і ставлюся до них з однаковою рішучістю. Саме над цим ми й працюватимемо найближчими днями та тижнями", – пояснив президент Франції.

Сьогодні зранку Зеленський прибув на переговори з Макроном.