CУСПІЛЬСТВО

Швейцарія планує підвищити ПДВ для фінансування оборони

29 січня 2026, 10:47
Швейцарія планує підвищити ПДВ для фінансування оборони
Фото: AP
Федеральна рада пропонує тимчасове збільшення податку на додану вартість на 0,8%.

Швейцарія має намір тимчасово підвищити податок на додану вартість (ПДВ) з метою значного посилення обороноздатності країни. 

Про це повідомив уряд Швейцарії.

Федеральна рада планує витратити близько 31 млрд швейцарських франків (приблизно 34 млрд євро) на посилення безпеки та оборони, як для цивільних органів безпеки, так і для збройних сил. Для фінансування цього пропонується тимчасове підвищення ПДВ на 0,8 процентного пункту, починаючи з 2028 року на період десяти років.

"Додаткові доходи будуть спрямовані до оборонного фонду та допоможуть забезпечити збалансований федеральний бюджет разом із податковими пільгами на 2027 рік", - йдеться у повідомленні.

Федеральна рада доручила до кінця березня підготувати консультаційний документ щодо реалізації цього плану через Федеральний департамент оборони, цивільного захисту та спорту.

 

