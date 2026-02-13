Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Захід боїться світової війни, але не готовий платити за оборону – Politico

13 лютого 2026, 08:59
Захід боїться світової війни, але не готовий платити за оборону – Politico
На тлі повномасштабної війни росії проти України, яка триває вже чотири роки, а також військової активності США за президентства Donald Trump в Ірані, Сирії, Венесуелі та Африці, багато респондентів бачать зростання ризику глобального конфлікту.

Жителі західних країн дедалі частіше вважають сценарій глобальної війни реальним у найближчі роки, однак не готові платити за зміцнення оборони підвищенням податків або скороченням соціальних витрат.

Про це повідомляє Politico з посиланням на результати опитування, проведеного соціологічною службою Public First.

Згідно з дослідженням, проведеним 6–9 лютого серед понад 2000 виборців у кожній із країн — США, Великої Британії, Франції, Німеччини та Канади — частка тих, хто вважає початок Третьої світової війни "ймовірним" або "дуже ймовірним" до 2031 року, помітно зросла порівняно з березнем 2025 року.

У Великій Британії 43% респондентів вважають нову світову війну реалістичним сценарієм (проти 30% у березні 2025-го). У США цей показник зріс із 38% до 46%. Лише в Німеччині більшість опитаних схиляється до думки, що глобальний конфлікт у найближчі п’ять років малоймовірний.

Водночас підтримка збільшення оборонних бюджетів залишається умовною. Хоча у Великій Британії, Франції, Німеччині та Канаді більшість загалом схвалює ідею зростання витрат на оборону, ця підтримка різко зменшується, коли йдеться про можливе підвищення податків, збільшення державного боргу або скорочення інших державних програм.

Керівник відділу опитувань Public First Себ Райд зазначив, що зростання тривожності не означає автоматичного "карт-бланшу" для урядів на масштабні військові витрати. За його словами, виборці дедалі менше готові до компромісів, необхідних для посилення обороноздатності.

Американці частіше за інших припускають, що їхня країна може бути втягнута у війну впродовж наступних п’яти років. За ними йдуть респонденти з Великої Британії та Франції. Крім того, щонайменше третина опитаних у США, Великій Британії, Франції та Канаді вважають застосування ядерної зброї у можливому конфлікті «ймовірним» або «дуже ймовірним».

Росію респонденти називають головною загрозою миру в Європі. Водночас у Франції, Німеччині та Великій Британії другою за рівнем загрози країною опитані частіше називали США, випереджаючи Китай. У Канаді ж адміністрацію Трампа багато хто розглядає як найбільший виклик для безпеки.

