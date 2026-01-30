У Туреччині стався вибух і масштабна пожежа на найбільшому НПЗ країни

Ця подія стала однією з найбільш серйозних аварій на енергетичних об’єктах Туреччини за останній час.

У Туреччині стався вибух та масштабна пожежа на найбільшому нафтопереробному заводі країни Tüpraş Izmit Rafinerisi. Ця подія стала однією з найбільш серйозних аварій на енергетичних об’єктах країни за останній час

Про це пише Turkiyetoday.

В місті Ізміт стався вибух на НПЗ - в ємності з бензином, після чого послідувала пожежа. Вибух прлунав ввечері у четвер на території заводу Tüpraş Izmit Rafinerisi - одного з ключових підприємств енергетичного сектора Туреччини. Полум’я поширилося на значну частину об’єкту, що спричинило масштабну пожежу та паніку серед персоналу.

Усі працівники комплексу були евакуйовані через побоювання нових вибухів, а пожежні та аварійні служби працювали над гасінням вогню. Станом на пізній вечір четверга полум’я ще не було повністю ліквідоване.

Причина вибуху наразі офіційно не встановлена, і про постраждалих чи загиблих не повідомляють. Турецькі правоохоронці та рятувальні служби поки не надали коментарів щодо можливих жертв чи масштабів пошкоджень.

Завод у Ізміті обробляє імпортну сиру нафту та має значну потужність: за даними компанії, він може зберігати понад 3 млн тонн нафти і забезпечує роботою майже 2 тис. осіб.

Ця подія стала однією з найбільш серйозних аварій на енергетичних об’єктах Туреччини за останній час і привернула увагу служб безпеки та інвесторів через можливі наслідки для енергетичної інфраструктури регіону.