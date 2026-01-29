У США арештували жінку за терористичні погрози Трампу

Вона діяла через соцмережі, вербуючи потенційних спільників.

У Західній Вірджинії затримали 39-річну Морган Лі Морроу за підозрою у підготовці замаху на колишнього президента США Дональда Трампа.

Про це інформує USA Today.

За даними слідства, жінка нібито вербувала людей через соціальні мережі для вчинення злочину.

Розслідування розпочав Департамент шерифа округу Джексон, арешт відбувся 25 січня. Морроу висунули одне звинувачення - терористичні погрози.

Підозрювану помістили у Південно-Центральну регіональну в’язницю у Чарльстоні. Розмір застави становить 75 000 доларів. Деталі справи поки обмежені, розслідування триває.