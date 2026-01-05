Стармер закликав США не втручатися у справи Гренландії

Трамп під час недільного інтерв'ю журналу The Atlantic про дії США у Венесуелі знову підтвердив бажання контролювати Гренландію.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер виступив на підтримку Данії та Гренландії після нових заяв президента США Дональда Трампа щодо силового захоплення острова.

Про це Стармер заявив в інтерв’ю Sky News.

Прем’єр-міністр Британії приєднався до інших європейських лідерів, заявивши, що майбутнє Гренландії мають вирішувати люди, які там живуть, та їхні правителі в Данії.

"Данія є близьким європейським союзником, близьким союзником НАТО, і тому майбутнє (острова Гренландія – ред.) має бути за Гренландією, за Королівством Данія, і тільки за Гренландією та Королівством Данія", – заявив Стармер.

На запитання про те, що данська прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен закликала Трампа припинити погрожувати Гренландії, Стармер відповів, що "підтримую її" і що вона "має рацію щодо майбутнього Гренландії".

