Трамп знову погрожує Гренландії – Данія вимагає припинити погрози

05 січня 2026, 10:19
Трамп знову погрожує Гренландії – Данія вимагає припинити погрози
Фото: CNN
Острів належить Данії і сам визначатиме своє майбутнє, закликавши США поважати суверенітет.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен закликала президента США Дональда Трампа припинити погрози щодо захоплення Гренландії. 

Про це повідомляють BBC та CNBC.

"Королівство Данія, а отже й Гренландія, є частиною НАТО і підпадає під гарантії безпеки альянсу. Нині між Королівством і Сполученими Штатами вже існує оборонна угода, яка надає США широкий доступ до Гренландії", - наголосила Фредеріксен.

Вона додала, що настійно закликає Сполучені Штати припинити погрози історично близькому союзнику, а також іншій країні та іншому народу, які дуже чітко заявили, що вони не продаються.

Свої коментарі прем’єрка зробила після того, як у неділю Трамп заявив, що «Штатам дійсно потрібна Гренландія». За його словами, острів, що належить Данії, «оточений російськими та китайськими кораблями» і важливий для оборони США.

Раніше Фредеріксен вже заявляла, що очікує поваги від Сполучених Штатів, а данське МЗС оголосило про виклик посла США для обговорення ситуації.

Напруженість у відносинах між Данією та США зросла після вступу Трампа на посаду через його наміри щодо Гренландії - багатої на ресурси данської території в Арктиці. Данія та Гренландія наполягають, що острів не продається і сам визначатиме своє майбутнє.

Раніше Трамп заявив, що США потрібна Гренландія з "точки зору національної безпеки".

"Нам потрібна Гренландія. Зараз це дуже стратегічно важливо. Гренландія вкрита російськими та китайськими кораблями. Нам потрібна Гренландія з точки зору національної безпеки, а Данія не зможе цього зробити", - заявив Трамп. 

 

ДаніяДональд ТрампГренландіяСША

