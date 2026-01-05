Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Рим у 2025 році прийняв рекордну кількість паломників Католицького Ювілейного року

05 січня 2026, 15:59
Рим у 2025 році прийняв рекордну кількість паломників Католицького Ювілейного року
Фото: vaticannews.va
Святий рік, який у католицькій традиції відзначають раз на 25 років і який вважається часом миру, прощення та відпущення гріхів, завершиться 6 січня.

У 2025 році Рим прийняв рекордну кількість паломників з нагоди Католицького Ювілейного року — до італійської столиці прибули близько 33,5 млн людей з 185 країн світу.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Ватикану та італійських посадовців.

Святий рік, який у католицькій традиції відзначають раз на 25 років і який вважається часом миру, прощення та відпущення гріхів, завершиться 6 січня. Протягом року паломники мали змогу пройти через спеціальні «Святі двері» у чотирьох головних базиліках Рима та взяти участь в аудієнціях Папи Римського.

Найбільше відвідувачів прибуло з Італії, США, Іспанії, Бразилії та Польщі. Таким чином Ювілей 2025 року побив попередній рекорд Святого року 2000, коли Рим відвідали близько 25 млн осіб.

Італійська влада заявила, що інвестиції у підготовку до події — близько 3,7 млрд євро державних і європейських коштів, спрямованих на реконструкцію туристичної та міської інфраструктури, — повністю себе виправдали. За словами архієпископа Ріно Фізікелли, головного організатора ювілею з боку Ватикану, Святий рік став потужним рушієм економічного зростання.

Ювілей 2025 року також увійшов в історію як рідкісна подія: його відкрив Папа Франциск, а закриє його наступник — Папа Лев XIV, що стало першим таким випадком за останні 300 років. Очікується, що багато інфраструктурних проєктів, розпочатих у межах ювілею, триватимуть у Римі й після завершення Святого року.

У Ватикані вже готуються до ще одного особливого ювілею, запланованого на 2033 рік, який буде присвячений 2000-річчю від смерті Ісуса Христа.

ВатиканпаломникиРимПапа Римський Лев XIV

Останні матеріали

Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 6 – Дейв Трой
Політика
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 6 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 січня 2026, 16:06
Удар і примус. Новий план Трампа набуває форми – Wall Street Journal
Політика
Удар і примус. Новий план Трампа набуває форми – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 січня 2026, 12:21
Кінець ілюзій
Політика
Кінець ілюзій "швидкого миру". Сигнал із Києва та з Вашингтона – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 05 січня 2026, 08:46
Як уникнути сайтів-клонів із росії, що видають себе за Чемпіон казино
LifeStyle
Як уникнути сайтів-клонів із росії, що видають себе за Чемпіон казино
05 січня 2026, 08:00
2026 рік: час мінікрилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Технології
2026 рік: час мінікрилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 02 січня 2026, 11:29
Це був поганий рік для американських військових. Ніхто не повинен дивуватися – Марк Гертлінг
Політика
Це був поганий рік для американських військових. Ніхто не повинен дивуватися – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 31 грудня 2025, 01:23
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
Технології
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
30 грудня 2025, 17:30
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Політика
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 15:36
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється