Рим у 2025 році прийняв рекордну кількість паломників Католицького Ювілейного року

У 2025 році Рим прийняв рекордну кількість паломників з нагоди Католицького Ювілейного року — до італійської столиці прибули близько 33,5 млн людей з 185 країн світу.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Ватикану та італійських посадовців.

Святий рік, який у католицькій традиції відзначають раз на 25 років і який вважається часом миру, прощення та відпущення гріхів, завершиться 6 січня. Протягом року паломники мали змогу пройти через спеціальні «Святі двері» у чотирьох головних базиліках Рима та взяти участь в аудієнціях Папи Римського.

Найбільше відвідувачів прибуло з Італії, США, Іспанії, Бразилії та Польщі. Таким чином Ювілей 2025 року побив попередній рекорд Святого року 2000, коли Рим відвідали близько 25 млн осіб.

Італійська влада заявила, що інвестиції у підготовку до події — близько 3,7 млрд євро державних і європейських коштів, спрямованих на реконструкцію туристичної та міської інфраструктури, — повністю себе виправдали. За словами архієпископа Ріно Фізікелли, головного організатора ювілею з боку Ватикану, Святий рік став потужним рушієм економічного зростання.

Ювілей 2025 року також увійшов в історію як рідкісна подія: його відкрив Папа Франциск, а закриє його наступник — Папа Лев XIV, що стало першим таким випадком за останні 300 років. Очікується, що багато інфраструктурних проєктів, розпочатих у межах ювілею, триватимуть у Римі й після завершення Святого року.

У Ватикані вже готуються до ще одного особливого ювілею, запланованого на 2033 рік, який буде присвячений 2000-річчю від смерті Ісуса Христа.