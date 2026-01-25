Папа Римський засудив удари по Україні та закликав до миру

Він закликав до припинення війни.

Папа Римський Лев XIV заявив, що російські атаки на Україну залишають цивільне населення беззахисним перед зимовими морозами. Під час щотижневої молитви він закликав до припинення війни.

Про це пише Reuters.

"Бойові дії, що тривають... мають дедалі серйозніші наслідки для цивільного населення", — заявив Папа Римський.

Він також закликав "усіх" активізувати зусилля "для припинення цієї війни".

Він підкреслив, що тривалий конфлікт має дедалі важчі наслідки для мирних жителів, поглиблює розкол між народами та віддаляє можливість справедливого й тривалого миру.

"Я закликаю всіх активізувати свої зусилля для припинення війни", - наголосив Лев XIV.

За словами Папи, він із глибоким сумом стежить за повідомленнями про нові обстріли українських міст, зокрема Києва. Такі напади призводять до загибелі та поранень мирних жителів, серед яких є й діти.