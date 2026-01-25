Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Папа Римський засудив удари по Україні та закликав до миру

25 січня 2026, 16:48
Папа Римський засудив удари по Україні та закликав до миру
Wikipedia
Він закликав до припинення війни.

Папа Римський Лев XIV заявив, що російські атаки на Україну залишають цивільне населення беззахисним перед зимовими морозами. Під час щотижневої молитви він закликав до припинення війни.

Про це пише Reuters.

"Бойові дії, що тривають... мають дедалі серйозніші наслідки для цивільного населення", — заявив Папа Римський.

Він також закликав "усіх" активізувати зусилля "для припинення цієї війни".

Він підкреслив, що тривалий конфлікт має дедалі важчі наслідки для мирних жителів, поглиблює розкол між народами та віддаляє можливість справедливого й тривалого миру.

"Я закликаю всіх активізувати свої зусилля для припинення війни", - наголосив Лев XIV.

За словами Папи, він із глибоким сумом стежить за повідомленнями про нові обстріли українських міст, зокрема Києва. Такі напади призводять до загибелі та поранень мирних жителів, серед яких є й діти.

Папа Римський Лев XIVвійна в Україніенергетикаросія окупанти

Останні матеріали

Політика
"У нас тут, бл…, шпигун". Таємниці найбільшої шпигунської справи в історії США. Ч. 2 – Politico
Переклад iPress – 23 січня 2026, 13:29
Хто відповідає за безпеку Європи? Час переходити від дискусій до дій – Бенджамін Кук
Політика
Хто відповідає за безпеку Європи? Час переходити від дискусій до дій – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 23 січня 2026, 10:41
Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти
Технології
Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти "високоризикових постачальників", таких як Huawei – heise online
Переклад iPress – 22 січня 2026, 14:29
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували
Cуспільство
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували "Королівську подорож" для українських дітей
22 січня 2026, 11:45
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Бізнес & Фінанси
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Переклад iPress – 22 січня 2026, 11:29
Америкою править
Політика
Америкою править "божевільний король" чи нездалий "гендиректор". Трамп став найбільшою загрозою для США – Томас Фрідман
Переклад iPress – 22 січня 2026, 07:48
Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Політика
Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Переклад iPress – 21 січня 2026, 16:32
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 січня 2026, 13:07
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється