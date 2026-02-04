Папа Римський закликає поновити ядерний договір між США та росією

Закінчення дії договору New START означатиме кінець понад півстолітніх обмежень на ядерну зброю.

4 лютого Папа Лев закликав лідерів росії та США поновити останній договір про контроль над ядерною зброєю, New START, який обмежує кількість стратегічної ядерної зброї, розгорнутої кожною країною.

Папа Римський Лев під час щотижневої аудієнції у Ватикані заявив, що поточна ситуація у світі "вимагає зробити все можливе, щоб запобігти новій гонці озброєнь".

Про це інформує Reuters.

Договір, підписаний у 2010 році, має втратити чинність у четвер, 5 лютого. У вересні президент росії владімір путін запропонував неофіційно продовжити дію договору ще на рік, але станом на сьогодні президент США Дональд Трамп не надав відповіді.

"Я звертаюся з нагальним закликом не допустити втрати чинності цього договору. Зараз як ніколи важливо замінити логіку страху і недовіри спільною етикою, здатної спрямовувати вибір на благо загального добра", — сказав Папа.