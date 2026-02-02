Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Пів століття ядерного контролю США та рф добігає кінця – FT

02 лютого 2026, 17:47
Пів століття ядерного контролю США та рф добігає кінця – FT
Фото: з вільного доступу

У четвер, 5 лютого, завершується дія договору New START, який обмежував кількість ядерних боєголовок США та росії. Після цього між двома найбільшими ядерними державами світу не залишиться жодних обов'язкових обмежень.

Про це йдеться в матеріалі газети Financial Times.

Видання пише, що завершення New START ставить крапку в понад 50-річній історії ядерних угод між москвою та Вашингтоном — від перших домовленостей часів Холодної війни до пострадянських договорів.

Джеймс Актон, співдиректор програми ядерної політики Фонду Карнегі за міжнародний мир, зазначив:

"Я щиро вірю, що ми зараз стоїмо на порозі нової гонки озброєнь. Я не думаю, що за мого життя буде укладено ще один договір, що обмежує кількість озброєнь".

Раніше президент росії владімір путін запропонував добровільно дотримуватися обмежень ще один рік, але без відновлення інспекцій ця ініціатива має радше символічний характер.

У відповідь президент США Дональд Трамп заявляв, що хотів би укласти нову угоду, яка включала б також Китай, однак конкретних кроків Вашингтон поки не зробив. Представник Білого дому пояснив:

"Президент Трамп неодноразово говорив про необхідність протидії загрозі, яку ядерна зброя становить для світу, і зазначив, що хотів би зберегти обмеження на ядерну зброю та залучити Китай до переговорів про контроль над озброєннями".

Завершення дії New START фактично відкриває нову еру в міжнародній ядерній політиці, коли глобальні обмеження між найбільшими ядерними державами не мають юридично зобов'язуючої сили.

 
СШАРосіяядерка

Останні матеріали

Режим під тиском. Які уроки міг винести кремль з повстання в Ірані – CEPA
Політика
Режим під тиском. Які уроки міг винести кремль з повстання в Ірані – CEPA
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 17:53
Сексуальна імперія Епштейна була
Політика
Сексуальна імперія Епштейна була "медовою пасткою КДБ". 9629 документів стосуються москви – Daily Mail
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 12:18
Риторика і реальність. Як заяви Трампа та путіна накладаються на ситуацію на фронті – Філліпс О'Брайен
Політика
Риторика і реальність. Як заяви Трампа та путіна накладаються на ситуацію на фронті – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 лютого 2026, 23:45
Від геолокації до аналізу даних. ICE отримала потужні інструменти для відстеження підозрюваних і протестувальників – Washington Post
Технології
Від геолокації до аналізу даних. ICE отримала потужні інструменти для відстеження підозрюваних і протестувальників – Washington Post
Переклад iPress – 30 січня 2026, 16:48
Долар під тиском. Як рішення Трампа можуть вдарити по курсу – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Долар під тиском. Як рішення Трампа можуть вдарити по курсу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 30 січня 2026, 14:57
Контраст настроїв. Оптимістична Литва присоромлює Велику Британію – Едвард Лукас
Політика
Контраст настроїв. Оптимістична Литва присоромлює Велику Британію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 січня 2026, 12:48
Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Політика
Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Переклад iPress – 29 січня 2026, 16:41
Виправдання Трампа.
Політика
Виправдання Трампа. "Ніколи не винен", хоча саме він несе відповідальність – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 січня 2026, 12:52
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється