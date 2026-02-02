У четвер, 5 лютого, завершується дія договору New START, який обмежував кількість ядерних боєголовок США та росії. Після цього між двома найбільшими ядерними державами світу не залишиться жодних обов'язкових обмежень.

Про це йдеться в матеріалі газети Financial Times.

Видання пише, що завершення New START ставить крапку в понад 50-річній історії ядерних угод між москвою та Вашингтоном — від перших домовленостей часів Холодної війни до пострадянських договорів.

Джеймс Актон, співдиректор програми ядерної політики Фонду Карнегі за міжнародний мир, зазначив:

"Я щиро вірю, що ми зараз стоїмо на порозі нової гонки озброєнь. Я не думаю, що за мого життя буде укладено ще один договір, що обмежує кількість озброєнь".

Раніше президент росії владімір путін запропонував добровільно дотримуватися обмежень ще один рік, але без відновлення інспекцій ця ініціатива має радше символічний характер.

У відповідь президент США Дональд Трамп заявляв, що хотів би укласти нову угоду, яка включала б також Китай, однак конкретних кроків Вашингтон поки не зробив. Представник Білого дому пояснив:

"Президент Трамп неодноразово говорив про необхідність протидії загрозі, яку ядерна зброя становить для світу, і зазначив, що хотів би зберегти обмеження на ядерну зброю та залучити Китай до переговорів про контроль над озброєннями".

Завершення дії New START фактично відкриває нову еру в міжнародній ядерній політиці, коли глобальні обмеження між найбільшими ядерними державами не мають юридично зобов'язуючої сили.