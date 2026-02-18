Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Ватикан проігнорував запрошення Трампа до Ради миру

18 лютого 2026, 19:55
Фото: vaticannews.va
Там вважають, що міжнародні кризи повинні залишатися під керівництвом ООН.

Про це повідомляє медіа організація Politico

Папа Римський Лев XIV відмовився долучитися до Ради миру, створеної президентом США Дональдом Трампом, побоюючись, що ініціатива може підривати авторитет Організації Об’єднаних Націй.

Кардинал П’єтро Паролін повідомив, що Ватикан отримав запрошення приєднатися до ради наприкінці січня, але відмовився ''через її особливий характер''.

''Одне з наших занепокоєнь полягає в тому, що на міжнародному рівні саме ООН має координувати реагування на кризові ситуації. Це питання, на якому ми наполягали'', - пояснив він.

За повідомленнями, ЄС планує бути присутнім на установчому засіданні Ради миру у США у ролі спостерігача. Також участь у засіданні у цьому статусі підтвердили Греція, Італія та Румунія.

Договір про створення Ради миру під керівництвом Трампа було підписано 22 січня під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі, Швейцарія. Рада, за задумом її засновника, має спершу зосередитися на встановленні миру та відбудові Газу, а згодом брати участь у врегулюванні глобальних конфліктів.

Згідно з проєктом, Трамп залишатиметься керівником Ради навіть після завершення свого президентського терміну.

Раніше члени Ради миру пообіцяли понад $5 на гуманітарні потреби й відбудову Гази.

 

