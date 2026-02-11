Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Польща поки не приєднається до "Ради миру" Трампа — Туск

11 лютого 2026, 16:39
Польща поки не приєднається до
Фото: Shutterstock
Туск вкотре заперечив можливу участь в організації, очолюваній Трампом, "за нинішніх обставин".

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна не приєднуватиметься до "Ради миру", ініційованої президентом США Дональдом Трампом, але вивчить таку можливість.

Про це пише Onet.

Перед засіданням Ради безпеки, скликаної президентом Польщі Каролем Навроцьким, Туск вкотре заперечив можливу участь в організації, очолюваній Трампом, "за нинішніх обставин".

"Настав час чітко і ясно сказати, що за нинішніх обставин Польща не приєднається до роботи "Ради миру", але ми будемо аналізувати ситуацію гнучко і відкрито. Наші відносини зі США є і залишатимуться нашим пріоритетом. Якщо обставини зміняться, ми не виключаємо жодного сценарію", – сказав прем'єр.

Він також заявив, що отримав інформацію про підготовку установчого засідання "Ради миру", яке відбудеться 19 лютого у Вашингтоні. Запрошення адресоване зокрема й польським посадовцям. За словами Туска, якщо Навроцький візьме в ньому участь, то має керуватися вказівками від уряду.

"Якщо президент вирішить бути присутнім на зустрічі у Сполучених Штатах 19 лютого як свідок, він, звичайно, отримає від уряду повне досьє щодо подальших дій", – заявив глава уряду Польщі.

Під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі офіційно засновано "Раду миру" під головуванням президента США Дональда Трампа. Устав організації підписали лідери 19 країн.

