ПОЛІТИКА

Трамп офіційно заснував "Раду миру" у Давосі за участю 19 країн

22 січня 2026, 13:29
Трамп офіційно заснував
Фото: gettyimages.com
Серед підписантів статуту є лише один постійний член Радбезу ООН — США.

Під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі офіційно засновано Раду миру під головуванням президента США Дональда Трампа. Устав організації підписали лідери 19 країн.

Про це пишуть BBCBloomberg та Reuters.

Спочатку Рада зосередиться на війні у Газі, але потім, за словами Трампа, може розширитись й на інші конфлікти. Дипломати занепокоєні, що це може підірвати роботу ООН, але американський президент запевнив, що організація з нею співпрацюватиме.

"Після того, як ця рада буде повністю сформована, ми зможемо робити практично все, що захочемо. І ми зробимо це спільно з Організацією Об'єднаних Націй", — заявив Трамп.

Трамп запросив десятки інших світових лідерів приєднатися до Ради, хоча великі світові держави та традиційні західні союзники США відмовилися це робити. На церемонії підписання статуту у Давосі були присутні представники 19 країн, зокрема президент Аргентини Хавʼєр Мілей, лідер Угорщини Віктор Орбан, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, лідер Азербайджану Ільхам Алієв та премʼєр Вірменії Нікол Пашинян. Також були присутні представники Бахрейну, Марокко, Болгарії, Пакистану, Саудівської Аравії, Туреччини, ОАЕ та Узбекистану. 

Загалом до Ради миру зобовʼязались приєднатись 35 країн, зокрема білорусь та Ізраїль. Пропозицію про приєднання надіслали також росії, Китаю та Україні, а відмовились приєднуватись Франція, Британія, Швеція, Нідерланди, Німеччина та Канада. 

Нагадаємо, 15 січня Дональд Трамп оголосив про плани створити Раду миру, яка мала б наглядати за післявоєнним управлінням Сектором Гази. Трамп надіслав офіційні запрошення лідерам 49 держав та Європейській комісії взяти участь у роботі Ради.

Дональд ТрампРада мируООН

