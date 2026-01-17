"Рада миру" для Гази: у США розглядають можливість застосувати формат і щодо України

Місто Газа: палестинець веде своє стадо овець повз житловий комплекс, який був сильно пошкоджений в ході боїв між Ізраїлем і ХАМАС. 13 серпня 2014. Фото: АFР

Білий дім 16 січня оприлюднив імена окремих членів так званої "Ради миру" для сектору Гази. Це рішення є частиною переходу до другої фази мирного плану США, який адміністрація Дональда Трампа представила в жовтні, а в листопаді його підтримала Рада Безпеки ООН.

Про це повідомляє Reuters.

Очолить Раду президент США Дональд Трамп. До її складу також увійшли державний секретар Марко Рубіо, спеціальний представник Трампа Стів Віткофф, колишній прем’єр-міністр Великої Британії Тоні Блер, зять Трампа Джаред Кушнер, мільярдер Марк Роуен, президент Світового банку Аджай Банга та радник Трампа Роберт Габріель.

Згідно з планом Білого дому, "Рада миру" контролюватиме діяльність перехідного палестинського уряду технократів, який мають сформувати з сил, не пов’язаних із Хамас. У Вашингтоні зазначили, що імена інших членів Ради оголосять упродовж найближчих тижнів.

Командувач спецоперацій США Джаспер Джефферс очолить Міжнародні стабілізаційні сили в секторі Гази. Колишній координатор ООН з близькосхідного мирного процесу, болгарський політик Микола Младенов стане високим представником у Газі.

Крім того, Білий дім призначив "Виконавчу раду Гази" у складі 11 осіб. До неї увійшли, зокрема, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, спеціальний координатор ООН з близькосхідного мирного процесу Сігрід Кааг, міністерка міжнародного співробітництва ОАЕ Рім аль-Хашімі та ізраїльсько-кіпрський мільярдер Якір Габай.

Financial Times із посиланням на джерела повідомляє, що у США розглядають можливість розширення мандата "Ради миру" на інші конфліктні регіони, зокрема Україну та Венесуелу. За словами одного зі співрозмовників видання, адміністрація Трампа бачить у цій структурі альтернативний механізм врегулювання глобальних конфліктів, який частково замінюватиме ООН.

Водночас джерела FT зазначають, що для російсько-української війни наразі пропонується створити окрему "Раду миру" під головуванням Дональда Трампа. Вона має включати представників України, європейських країн, НАТО та росії. Український високопосадовець підкреслив, що питання розширення повноважень цієї ради на інші конфлікти поки не обговорювалося.