Члени Ради миру пообіцяли понад $5 на гуманітарні потреби й відбудову Гази – Трамп

15 лютого 2026, 20:55
Члени Ради миру пообіцяли понад $5 на гуманітарні потреби й відбудову Гази – Трамп
Вони також мають надати тисячі співробітників до Міжнародних сил стабілізації та місцевої поліції.
Президент США Дональд Трамп повідомив про значний прогрес у роботі новоствореної Ради миру. 
 
Про це ідеться в дописі у його соцмережі.
 
19 лютого у Вашингтоні держави-члени оголосять про виділення понад 5 мільярдів доларів на гуманітарні потреби та відновлення Смуги Гази. За словами Трампа, країни-члени Ради також зобов’язалися надати тисячі співробітників до Міжнародних сил стабілізації та місцевої поліції. Це має гарантувати безпеку мешканцям регіону після завершення конфлікту.
 
Президент США наголосив, що ключовою умовою залишається повна та негайна демілітаризація Хамасу. Він також назвав Раду миру "найвпливовішим міжнародним органом в історії".
 
"Рада миру доведе, що стане найвпливовішим міжнародним органом в історії, і для мене велика честь бути її головою", - написав лідер Штатів.
 
Трамп також нагадав, що його бачення завершення війни в Газі вже було схвалене Радбезом ООН. Минулого місяця Рада миру була офіційно представлена в Давосі, а тепер вона переходить до конкретних фінансових кроків.

 

війна в Україніросія окупантиДональд Трамп

