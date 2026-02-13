Фон дер Ляєн не поїде на засідання "Ради миру" Трампа

Установче засідання "Ради миру", ініційованої Дональдом Трампом, відбудеться 19 лютого у США.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не поїде до США на установче засідання "Ради миру", ініційованої президентом Дональд Трамп, яке заплановане на 19 лютого. Попри отримане запрошення, у Брюсселі заявляють про принципові застереження щодо формату нової структури.

Про це повідомив речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні під час брифінгу 13 лютого.

За його словами, ЄС має низку запитань щодо сумісності Хартії "Ради миру" зі Статутом Організації Об'єднаних Націй, зокрема в частині мандату, сфери діяльності та механізмів управління.

"Президентка фон дер Ляєн справді отримала запрошення на засідання 19 лютого. Наша позиція з самого початку була чіткою: у нас є питання щодо окремих елементів Хартії "Ради миру" її сфери охоплення, управління та відповідності Статуту ООН", – заявив Ель-Ануні.

Водночас у Брюсселі наголошують на готовності співпрацювати зі США над всеосяжним мирним планом для Гази. За словами речника, ЄС готовий взаємодіяти з Вашингтоном, якщо діяльність Ради миру як перехідної адміністрації відповідатиме резолюції Ради безпеки ООН 2803.

Раніше висока представниця ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас окреслила умови, за яких Євросоюз міг би долучитися до ініціативи.

Угоду про створення "Ради миру" підписали 22 січня у Давос. За задумом Трампа, нова структура має зосередитися на забезпеченні миру та відбудові Гази, а згодом – відігравати ширшу роль у врегулюванні глобальних конфліктів.

На церемонії були присутні представники менш ніж 20 держав. Водночас жодна з провідних західноєвропейських країн участі не взяла. Від ЄС були присутні прем'єр-міністри Угорщини та Болгарії.

Зазначимо, що під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі офіційно засновано "Раду миру" під головуванням президента США Дональда Трампа. Устав організації підписали лідери 19 країн.