Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Фон дер Ляєн не поїде на засідання "Ради миру" Трампа

13 лютого 2026, 15:28
Фон дер Ляєн не поїде на засідання
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Установче засідання "Ради миру", ініційованої Дональдом Трампом, відбудеться 19 лютого у США.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не поїде до США на установче засідання "Ради миру", ініційованої президентом Дональд Трамп, яке заплановане на 19 лютого. Попри отримане запрошення, у Брюсселі заявляють про принципові застереження щодо формату нової структури.

Про це повідомив речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні під час брифінгу 13 лютого.

За його словами, ЄС має низку запитань щодо сумісності Хартії "Ради миру" зі Статутом Організації Об'єднаних Націй, зокрема в частині мандату, сфери діяльності та механізмів управління.

"Президентка фон дер Ляєн справді отримала запрошення на засідання 19 лютого. Наша позиція з самого початку була чіткою: у нас є питання щодо окремих елементів Хартії "Ради миру" її сфери охоплення, управління та відповідності Статуту ООН", – заявив Ель-Ануні.

Водночас у Брюсселі наголошують на готовності співпрацювати зі США над всеосяжним мирним планом для Гази. За словами речника, ЄС готовий взаємодіяти з Вашингтоном, якщо діяльність Ради миру як перехідної адміністрації відповідатиме резолюції Ради безпеки ООН 2803.

Раніше висока представниця ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас окреслила умови, за яких Євросоюз міг би долучитися до ініціативи.

Угоду про створення "Ради миру" підписали 22 січня у Давос. За задумом Трампа, нова структура має зосередитися на забезпеченні миру та відбудові Гази, а згодом – відігравати ширшу роль у врегулюванні глобальних конфліктів.

На церемонії були присутні представники менш ніж 20 держав. Водночас жодна з провідних західноєвропейських країн участі не взяла. Від ЄС були присутні прем'єр-міністри Угорщини та Болгарії.

Зазначимо, що під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі офіційно засновано "Раду миру" під головуванням президента США Дональда Трампа. Устав організації підписали лідери 19 країн.

СШАФон дер ЛяєнРада миру

Останні матеріали

Угода 123 між США та Вірменією. кремль тремтить, коли США входять на Південний Кавказ – Еміль Авдаліані
Політика
Угода 123 між США та Вірменією. кремль тремтить, коли США входять на Південний Кавказ – Еміль Авдаліані
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 14:13
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 7 – Дейв Трой
Політика
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 7 – Дейв Трой
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 12:29
На порозі Мюнхенської безпекової конференції. Персональні дані – нове поле битви за демократію – Френк Х. Маккорт-молодший
Політика
На порозі Мюнхенської безпекової конференції. Персональні дані – нове поле битви за демократію – Френк Х. Маккорт-молодший
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 08:01
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 2 – Марк Леонард
Політика
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 2 – Марк Леонард
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 16:35
ШІ-переполох на ринку акцій. Нова стратегія Волл-стріт – скидати акції, що потрапили під приціл штучного інтелекту – Bloomberg
Бізнес & Фінанси
ШІ-переполох на ринку акцій. Нова стратегія Волл-стріт – скидати акції, що потрапили під приціл штучного інтелекту – Bloomberg
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 12:30
Економічні обіцянки без результату. Американці втрачають довіру до республіканців – Wall Street Journal
Політика
Економічні обіцянки без результату. Американці втрачають довіру до республіканців – Wall Street Journal
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 08:49
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 1 – Марк Леонард
Політика
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 1 – Марк Леонард
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 16:46
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Політика
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 11:49
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється