CУСПІЛЬСТВО

У США пошкодили резиденцію віцепрезидента Венса, один затриманий

05 січня 2026, 18:07
У США пошкодили резиденцію віцепрезидента Венса, один затриманий
Wikipedia
На момент інциденту родини віцепрезидента не було в Огайо.

В американському штаті Огайо пошкодили резиденцію віцепрезидента Джей Ді Венса. Наразі один підозрюваний перебуває під вартою, триває розслідування інциденту.

Про це повідомив телеканал CNN.

Речник Секретної служби США Ентоні Гульєльмі заявив, що дорослого чоловіка, ім'я якого не розголошують, затримали "за заподіяння майнової шкоди, зокрема розбиття вікон на зовнішній стороні приватної резиденції, пов’язаної з Венсом".

За їхніми даними, на момент інциденту родини віцепрезидента не було в Огайо. Подія сталася невдовзі після півночі, зазначають журналісти.

"Секретна служба США координує свої дії з Департаментом поліції Цинциннаті та Офісом прокурора США під час перегляду рішень щодо висунення звинувачень", — сказав Гульєльмі.

Представник федеральних правоохоронних органів повідомив CNN, що влада розслідує, чи могла ця людина цілеспрямовано діти проти Венса та членів його родини. Однак правоохоронці не вважають, що особа проникла до будинку віцепрезидента.

СШАДжей Ді Венс

