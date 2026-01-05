Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Туреччина підкреслить стратегічну роль у забезпеченні безпеки Чорного моря

05 січня 2026, 16:12
Туреччина підкреслить стратегічну роль у забезпеченні безпеки Чорного моря
Фото:"Думська"
Очільник МЗС Туреччини буде присутній на зустрічі та повторить позицію країни щодо необхідності "орієнтованих на результат" кроків для припинення війни.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан наголосить на "стратегічному пріоритеті" підтримання безпеки в Чорному морі на присвяченому Україні саміті, який відбудеться у вівторок, 6 січня, в Парижі.

Про це з посиланням на представника турецького МЗС пише Reuters.

Президент Франції Еммануель Макрон скликав на вівторок засідання "Коаліції охочих". До цієї групи, очолюваної Великою Британією та Францією, входять понад 30 країн.

Очільник МЗС Туреччини буде присутній на зустрічі та повторить позицію країни щодо необхідності "орієнтованих на результат" кроків для припинення війни.

За словами джерела Reuters, Фідан вкаже на "конкретні" результати трьох попередніх раундів прямих переговорів між українськими та російськими посадовцями у Стамбулі, включаючи обмін полоненими, та повторить пропозицію Анкари провести зустріч лідерів ворогуючих сторін.

Фідан також має зробити заяву, що Туреччина розглядає підтримку безпеки в Чорному морі як стратегічний пріоритет і що вона нагадує всім сторонам про свою позицію з цього питання.

Член НАТО Туреччина підтримувала дружні зв'язки з москвою та Києвом протягом усієї війни. Вона надавала військову підтримку Україні, але відмовилася приєднатися до санкцій Заходу проти росії.

Анкара попередила обидві сторони про нещодавню ескалацію в Чорному морі, в результаті якої російські та турецькі судна були уражені дронами, а українські порти – пошкоджені. Туреччина також за останні тижні стала свідком того, що серія дронів увійшла в її повітряний простір, і один з них був збитий поблизу її столиці.

Загалом переговори на Паризькому саміті 6 січня будуть зосереджені на статтях проекту плану США щодо припинення війни, а також на гарантіях безпеки для України та потенційній ролі, яку може відіграти Коаліція.

Туреччина Чорне море безпека війна в Україні

