Китай засудив дії США щодо Мадуро та закликав звільнити президента Венесуели

Жодна з держав не може виступати у ролі поліціянта, додають у Пекіні.

Учора у Китаї розкритикували дії США для повалення режиму Ніколаса Мадуро, заявивши, що вони порушують міжнародне право, та закликаючи звільнити президента Венесуели та його дружину. Сьогодні глава МЗС Піднебесної Ван Ї особисто висловився щодо цієї ситуації, зауваживши, що Штати діють "як світовий суддя", але Пекін планує протистояти Вашингтону в ООН щодо того, наскільки такий крок є законним/

Про це пише Reuters.

"Ми ніколи не вважали, що якась країна може виступати в ролі світового поліціянта, і ми не приймаємо твердження про те, що якась нація може претендувати на роль світового судді", — заявив Ван Ї, додаючи, нібито Пекін дотримується політики невтручання та критикує військову діяльність, яка не має схвалення Радбезу ООН.

Він додав, що суверенітет та безпека всіх країн мають бути повністю захищені міжнародним правом.

Нагадаємо, президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину схопили та вивезли у Штати, де будуть судити. У країні оголосили надзвичайний стан та розпочали підготовку до опору, та вже через деякий час Дональд Трамп заявив, що Венесуелою тепер керуватимуть США.