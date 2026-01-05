Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Китай засудив дії США щодо Мадуро та закликав звільнити президента Венесуели

05 січня 2026, 16:35
Китай засудив дії США щодо Мадуро та закликав звільнити президента Венесуели
Фото: з вільного доступу
Жодна з держав не може виступати у ролі поліціянта, додають у Пекіні.

Учора у Китаї розкритикували дії США для повалення режиму Ніколаса Мадуро, заявивши, що вони порушують міжнародне право, та закликаючи звільнити президента Венесуели та його дружину. Сьогодні глава МЗС Піднебесної Ван Ї особисто висловився щодо цієї ситуації, зауваживши, що Штати діють "як світовий суддя", але Пекін планує протистояти Вашингтону в ООН щодо того, наскільки такий крок є законним/

Про це пише Reuters.

"Ми ніколи не вважали, що якась країна може виступати в ролі світового поліціянта, і ми не приймаємо твердження про те, що якась нація може претендувати на роль світового судді", — заявив Ван Ї, додаючи, нібито Пекін дотримується політики невтручання та критикує військову діяльність, яка не має схвалення Радбезу ООН. 

Він додав, що суверенітет та безпека всіх країн мають бути повністю захищені міжнародним правом. 

Нагадаємо, президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину схопили та вивезли у Штати, де будуть судити. У країні оголосили надзвичайний стан та розпочали підготовку до опору, та вже через деякий час Дональд Трамп заявив, що Венесуелою тепер керуватимуть США. 

СШАКитайООНВенесуелаНіколас Мадуро

Останні матеріали

Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 6 – Дейв Трой
Політика
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 6 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 січня 2026, 16:06
Удар і примус. Новий план Трампа набуває форми – Wall Street Journal
Політика
Удар і примус. Новий план Трампа набуває форми – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 січня 2026, 12:21
Кінець ілюзій
Політика
Кінець ілюзій "швидкого миру". Сигнал із Києва та з Вашингтона – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 05 січня 2026, 08:46
Як уникнути сайтів-клонів із росії, що видають себе за Чемпіон казино
LifeStyle
Як уникнути сайтів-клонів із росії, що видають себе за Чемпіон казино
05 січня 2026, 08:00
2026 рік: час мінікрилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Технології
2026 рік: час мінікрилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 02 січня 2026, 11:29
Це був поганий рік для американських військових. Ніхто не повинен дивуватися – Марк Гертлінг
Політика
Це був поганий рік для американських військових. Ніхто не повинен дивуватися – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 31 грудня 2025, 01:23
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
Технології
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
30 грудня 2025, 17:30
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Політика
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 15:36
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється