Зеленський призначив Євгена Хмару т.в.о. голови СБУ

А Малюк пообіцяв залишитися у системі. На якій посаді — наразі невідомо.

Президент України Володимир Зеленський призначив начальника Центру спецоперацій "А" Євгена Хмару тимчасово виконуючим обов'язки голови Служби безпеки України. Про це сказано в указі №19/2026. Попередник Хмари — генерал-лейтенант Василь Малюк — сьогодні повідомив, що йде з СБУ, але пообіцяв, що залишиться у системі. Тепер його відставку повинна підтримати ВР.

"Начальнику Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України Хмарі Євгенію Леонідовичу тимчасово виконувати обов’язки голови Служби безпеки України", — сказано в указі.

До цього президент Зеленський підписав ще один указ, який стосується організаційної діяльності СБУ. У ньому сказано, що у період дії воєнного стану у разі тимчасової відсутності очільника Служби президент може призначати т.в.о. очільника. Без цього указу СБУ повинен був би очолити перший заступник Малюка.

В понеділок, 5 січня, президент України Володимир Зеленський оголосив про відставку голови Служби безпеки України Василя Малюка. Водночас Малюк залишиться в системі СБУ та займатиметься реалізацією асиметричних спецоперацій проти рф.