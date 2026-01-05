Малюк залишає посаду голови СБУ

Однак він продовжить спецоперації проти росії.

В понеділок, 5 січня, президент України Володимир Зеленський оголосив про відставку голови Служби безпеки України Василя Малюка. Водночас Малюк залишиться в системі СБУ та займатиметься реалізацією асиметричних спецоперацій проти рф.

Про це глава держави повідомив у Telegram-каналі.

За словами Зеленського, він провів зустріч із Малюком, подякував йому за бойову роботу та запропонував зосередитися саме на оперативній діяльності.

"Має бути більше українських асиметричних операцій проти окупанта й російської держави, більше наших сильних результатів у знищенні ворога. Василь Васильович уміє це найкраще й саме цим продовжить займатись у системі СБУ", - написав президент.

Зеленський повідомив, що доручив Малюку зробити напрям асиметричних операцій найсильнішим у світі, запевнивши у наявності необхідних ресурсів та політичної підтримки. Також сторони обговорили кандидатури на посаду нового голови СБУ.

Крім того, президент провів зустріч із начальником Центру спеціальних операцій «А» СБУ Євгенієм Хмарою, подякувавши йому та бійцям спецпідрозділу за ключовий внесок у захист України під час повномасштабної війни.

"Досвід українських спецпризначенців та ЦСО “А” будемо масштабувати. Також обговорили інші можливості системного розвитку СБУ та спеціальні операції, які зараз готуємо", додав зазначив Зеленський.

Своєю чергою Василь Малюк підтвердив відставку з посади голови СБУ та заявив, що залишиться в структурі служби.

"Йду з посади голови Служби безпеки. Залишаюсь у системі СБУ реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі завдаватимуть ворогу максимальної шкоди. Сильна і сучасна спецслужба — запорука безпеки нашої держави", - написав Малюк.