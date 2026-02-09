У Британії заперечили чутки про відставку прем'єра

Стармер не планує залишати посаду, попри політичний скандал навколо експосла у США Пітера Мендельсона.

Речник прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера спростував повідомлення про можливу відставку глави уряду на тлі скандалу довкола колишнього посла Британії у США Пітера Мендельсона, який фігурує у матеріалах справи Джеффрі Епштейна.

Про це повідомляє телеканал Sky News.

У канцелярії прем'єра на Даунінг-стріт заявили, що Стармер "залишається оптимістичним і впевненим" та не має наміру залишати посаду.

"Прем'єр-міністр продовжує роботу з реалізації змін по всій країні", – наголосив його речник.

На пряме запитання журналістів про можливу відставку Стармера представник уряду відповів однозначно: ні.

Чутки про відхід прем'єра посилилися після звільнення його керівника апарату Моргана Максвіні, а також директора з комунікацій уряду Тіма Аллана.

Тиск на прем'єрство Стармера зріс на тлі скандалу навколо Пітера Мендельсона, якого уряд раніше призначив послом у США. Його ім'я з'явилося в оприлюднених Міністерством юстиції США матеріалах справи сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

З опублікованих документів випливає, що Мендельсон, імовірно, передавав Епштейну деталі чутливих економічних дискусій британського уряду, що й спричинило хвилю критики та політичних спекуляцій.

У понеділок, 9 лютого, ми писали, що Кір Стармер може залишити посаду.