Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Британії заперечили чутки про відставку прем'єра

09 лютого 2026, 15:22
У Британії заперечили чутки про відставку прем'єра
Стармер не планує залишати посаду, попри політичний скандал навколо експосла у США Пітера Мендельсона.

Речник прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера спростував повідомлення про можливу відставку глави уряду на тлі скандалу довкола колишнього посла Британії у США Пітера Мендельсона, який фігурує у матеріалах справи Джеффрі Епштейна.

Про це повідомляє телеканал Sky News.

У канцелярії прем'єра на Даунінг-стріт заявили, що Стармер "залишається оптимістичним і впевненим" та не має наміру залишати посаду.

"Прем'єр-міністр продовжує роботу з реалізації змін по всій країні", – наголосив його речник.

На пряме запитання журналістів про можливу відставку Стармера представник уряду відповів однозначно: ні.

Чутки про відхід прем'єра посилилися після звільнення його керівника апарату Моргана Максвіні, а також директора з комунікацій уряду Тіма Аллана.

Тиск на прем'єрство Стармера зріс на тлі скандалу навколо Пітера Мендельсона, якого уряд раніше призначив послом у США. Його ім'я з'явилося в оприлюднених Міністерством юстиції США матеріалах справи сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

З опублікованих документів випливає, що Мендельсон, імовірно, передавав Епштейну деталі чутливих економічних дискусій британського уряду, що й спричинило хвилю критики та політичних спекуляцій.

У понеділок, 9 лютого, ми писали, що Кір Стармер може залишити посаду.

 

відставкаВелика БританіяКір Стармер

Останні матеріали

Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атаку ВКС росії – Том Купер
Політика
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атаку ВКС росії – Том Купер
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 15:20
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Політика
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 12:00
Тиждень брехні Трампа. Як
Політика
Тиждень брехні Трампа. Як "гуманітарна пауза" стала прикриттям масованих ударів росії по Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 лютого 2026, 23:01
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Cуспільство
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 16:49
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Політика
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 12:58
Трамп хоче
Політика
Трамп хоче "націоналізувати" вибори. Штати попереджають про федеральне втручання
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 23:51
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Політика
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 17:36
Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Політика
Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 13:39
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється