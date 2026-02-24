Стармер закликав посилити підтримку України та спростував міф про перевагу росії

Стармер підкреслив, що всі прагнуть справедливого і тривалого миру, однак головною перешкодою залишається позиція владіміра путіна.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у зверненні з нагоди четвертої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну заявив, що Москва не перебуває у виграшній позиції у війні.

Про це повідомляє The Guardian.

За словами глави британського уряду, необхідно спростовувати твердження про нібито успіхи росії на фронті. Він наголосив, що за останній рік російські війська захопили лише 0,8% території України, заплативши за це "жахливу ціну" — близько пів мільйона втрат.

Стармер підкреслив, що всі прагнуть справедливого і тривалого миру, однак головною перешкодою залишається позиція владіміра путіна. Саме тому, за його словами, союзники мають посилювати підтримку України — через надання ресурсів, розширення можливостей і запровадження додаткових санкцій проти росії.

Британський прем’єр наголосив, що війна в Україні не є далеким конфліктом для Сполученого Королівства. Вона безпосередньо стосується цінностей свободи, демократії та права держав самостійно визначати своє майбутнє.

Він додав, що наслідки того, як і коли завершиться ця війна, впливатимуть на життя британців ще довгі роки. Тому, підкреслив Стармер, вкрай важливо досягти саме справедливого і тривалого миру. "Україна є справжньою передовою нашої свободи", — підсумував він.

Нагадаємо, Велика Британія оголосила про найбільший за час повномасштабного вторгнення пакет санкцій проти росії, який суттєво обмежує можливості кремля фінансувати війну в Україні.