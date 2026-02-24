Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Стармер закликав посилити підтримку України та спростував міф про перевагу росії

24 лютого 2026, 14:40
Стармер закликав посилити підтримку України та спростував міф про перевагу росії
джерело president.gov.ua
Стармер підкреслив, що всі прагнуть справедливого і тривалого миру, однак головною перешкодою залишається позиція владіміра путіна.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у зверненні з нагоди четвертої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну заявив, що Москва не перебуває у виграшній позиції у війні.

Про це повідомляє The Guardian.

За словами глави британського уряду, необхідно спростовувати твердження про нібито успіхи росії на фронті. Він наголосив, що за останній рік російські війська захопили лише 0,8% території України, заплативши за це "жахливу ціну" — близько пів мільйона втрат.

Стармер підкреслив, що всі прагнуть справедливого і тривалого миру, однак головною перешкодою залишається позиція владіміра путіна. Саме тому, за його словами, союзники мають посилювати підтримку України — через надання ресурсів, розширення можливостей і запровадження додаткових санкцій проти росії.

Британський прем’єр наголосив, що війна в Україні не є далеким конфліктом для Сполученого Королівства. Вона безпосередньо стосується цінностей свободи, демократії та права держав самостійно визначати своє майбутнє.

Він додав, що наслідки того, як і коли завершиться ця війна, впливатимуть на життя британців ще довгі роки. Тому, підкреслив Стармер, вкрай важливо досягти саме справедливого і тривалого миру. "Україна є справжньою передовою нашої свободи", — підсумував він.

Нагадаємо, Велика Британія оголосила про найбільший за час повномасштабного вторгнення пакет санкцій проти росії, який суттєво обмежує можливості кремля фінансувати війну в Україні.

Владімір Путінсанкціі проти росіївійна в Українівтрати рфКір Стармер

Останні матеріали

Яка політика демократичного світу щодо України? Перемога, перемога за будь-яку ціну – Ян Ліпавський
Політика
Яка політика демократичного світу щодо України? Перемога, перемога за будь-яку ціну – Ян Ліпавський
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 13:28
Перші (і наступні) чотири роки. Проігноровані попередження і ціна самообману – Том Купер
Політика
Перші (і наступні) чотири роки. Проігноровані попередження і ціна самообману – Том Купер
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 11:29
Українці ефективно обороняються. У двох російських полках – масове дезертирство – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українці ефективно обороняються. У двох російських полках – масове дезертирство – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 08:14
Тонкий лід для генпрокурорки США. Як справи Епштейна засмутили Білий дім Трампа – Wall Street Journal
Політика
Тонкий лід для генпрокурорки США. Як справи Епштейна засмутили Білий дім Трампа – Wall Street Journal
Переклад iPress – 23 лютого 2026, 14:04
Іран готується до можливих ударів США. І розробляє плани виживання – New York Times
Політика
Іран готується до можливих ударів США. І розробляє плани виживання – New York Times
Переклад iPress – 23 лютого 2026, 12:28
Україна не програє війну. Чому
Політика
Україна не програє війну. Чому "переговори" за посередництва США перетворилися на театр – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 лютого 2026, 17:21
Війна в Україні станом на 21 лютого. Український контрнаступ справді відбувся на півдні. Втім здобутки мінімальні – Том Купер
Політика
Війна в Україні станом на 21 лютого. Український контрнаступ справді відбувся на півдні. Втім здобутки мінімальні – Том Купер
Переклад iPress – 22 лютого 2026, 12:27
Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Політика
Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 13:24
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється