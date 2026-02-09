Кір Стармер може залишити посаду – Bloomberg

Зазначається, що відхід Моргана Максуїні послабив позиції прем'єр-міністра.

Політичне майбутнє прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера опинилося під загрозою через резонанс навколо призначення Пітера Мандельсона послом у США. Обговорення викликало рішення, ухвалене попри його минулі зв’язки з Джеффрі Епштейном.

Про це пише Bloomberg.

За словами джерел, обізнаних із ситуацією у керівництві Лейбористської партії, в офісі прем’єр-міністра готувалися до серйозної розмови. Очікувалося, що міністри кабінету в приватних розмовах можуть закликати Стармера піти у відставку. У разі відмови вони розглядали можливість власного звільнення. Зокрема, один із помічників міністра кабінету заявив, що шанси Стармера втриматися на посаді до кінця тижня оцінюють як рівні — 50 на 50.

За словами джерела, Стармер кілька днів зважував, чи здатен працювати далі без Моргана Максуїні. Йдеться про його найближчого політичного стратега.

Видання пише, що відхід Максуїні, який відіграв ключову роль у переконливій перемозі Лейбористської партії на виборах 2024 року, послабив позиції прем’єр-міністра. Це відбувається на тлі невдоволення в уряді та закликів до змін у керівництві. Серед можливих наступників Стармера називають міністра охорони здоров’я Веса Стрітінга та колишню віцепрем’єр-міністерку Анджелу Рейнер.

Як стверджує Bloomberg, оскількиМаксуїні тривалий час брав на себе основний удар під час скандалів навколо прем’єр-міністра, Стармер тепер залишається без такого захисту. Це відбувається в момент, коли ситуація довкола призначення Пітера Мандельсона може ще загостритися.

У правлячій партії дехто очікує, що Кір Стармер спробує зміцнити свої позиції. Для цього він може запросити до кабінету міністрів лівих політиків, таких як Анджела Рейнер, і просунути на ключові посади інших, наприклад, міністра енергетики Еда Мілібенда, колишнього лідера партії.

Водночас інші сумніваються, що Рейнер погодиться на таку пропозицію, адже вона зараз наблизилася до можливості зайняти місце Стармера. За словами одного з членів Лейбористської партії, єдиний шанс Стармера протриматися до місцевих виборів у травні — залишатися «кульгавою качкою». У цей час його опоненти зможуть підготуватися до боротьби за владу.

Bloomberg пише, що навіть якщо Стармер переживе скандал навколо Мандельсона, він усе одно опиниться під тиском у найближчі тижні. Найбільш нагальним викликом стануть спеціальні вибори 26 лютого в окрузі Гортон і Дентон. Цей район мав би залишатися оплотом Лейбористської партії, але зараз за першість борються «Зелені» та «Реформа Великобританії».

Наразі Рейнер вважається головним претендентом на посаду прем’єр-міністра. Водночас у Лейбористській партії називають щонайменше шість інших можливих кандидатів.