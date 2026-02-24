У Британії гнівно відреагували на заяви рф про "ядерну зброю для України"
24 лютого 2026, 17:05
Речник Стармера сказав, що путін відверто бреше.
Російський диктатор путін навмисне бреше про нібито наміри Британії надати Україні ядерну зброю. Брехнею він намагається відволікти увагу від злочинів росії
Про це заявив речник прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, якого цитує Sky News.
Речник Стармера сказав, що путін відверто бреше. Таким чином диктатор планує відвернути увагу від "своїх мерзенних дій в Україні".
"У цьому немає жодної правди. Ви бачили слова прем'єр-міністра сьогодні вранці, в яких він віддав шану неймовірній стійкості українців… Ми продовжуватимемо наші зусилля для забезпечення справедливого та тривалого миру", - сказав він.
Нагадаємо, що вранці 24 лютого російська служба зовнішньої розвідки (СВР) зробила заяву, що Велика Британія та Франція нібито намагаються передати Києву ядерну зброю, або "брудні" ядерні бомби. Традиційно для рф жодних доказів наведено не було.