У Британії гнівно відреагували на заяви рф про "ядерну зброю для України"

Речник Стармера сказав, що путін відверто бреше.

Російський диктатор путін навмисне бреше про нібито наміри Британії надати Україні ядерну зброю. Брехнею він намагається відволікти увагу від злочинів росії

Про це заявив речник прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, якого цитує Sky News.

Речник Стармера сказав, що путін відверто бреше. Таким чином диктатор планує відвернути увагу від "своїх мерзенних дій в Україні".

"У цьому немає жодної правди. Ви бачили слова прем'єр-міністра сьогодні вранці, в яких він віддав шану неймовірній стійкості українців… Ми продовжуватимемо наші зусилля для забезпечення справедливого та тривалого миру", - сказав він.