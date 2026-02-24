Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
кремль підготував мережу для диверсій у країнах НАТО

24 лютого 2026, 17:31
кремль підготував мережу для диверсій у країнах НАТО
Фото: Reuters
Європейська розвідка попереджає про мережу "троянських коней", які можуть використовувати для шпигунства та прихованих атак.

росія може готувати масштабну диверсійну кампанію на території країн НАТО, скуповуючи нерухомість поблизу військових і стратегічних об’єктів.

Про це повідомляє видання The Telegraph.

За даними видання, випадки придбання будівель поблизу військових баз і цивільної інфраструктури вже зафіксували щонайменше у десяти країнах, серед яких Фінляндія, Норвегія, Швеція та Велика Британія. Представники спецслужб вважають, що такі об’єкти можуть використовуватися для спостереження, диверсій та прихованих атак.
 
Деякі європейські розвідники припускають, що на окремих локаціях можуть зберігатися вибухівка, дрони та зброя, а також діяти агенти, яких можуть активувати в потрібний момент. За їхніми оцінками, кремль може робити ставку не на прямий військовий напад, а на диверсійні операції, спрямовані на транспортні, комунікаційні та енергетичні мережі.
 
"Диверсійна кампанія має менше шансів на консенсус щодо статті 5, ніж звичайна російська військова операція", – переконаний один із офіцерів розвідки, слова якого наводить The Telegraph.
 
Експерти також звертають увагу на можливі об’єкти інтересу російських структур. Йдеться, зокрема, про райони з видом на базу підводних човнів "Трайдент" у Шотландії, місця прокладання підводних кабелів, авіабазу Акротірі на Кіпрі, військово-морські бази та радіолокаційні установки в Норвегії й Швеції, а також ключові морські шляхи поблизу фінського порту Турку.
 
"Протягом понад десяти років російські структури систематично купували нерухомість у Фінляндії, Швеції та Норвегії поблизу військових баз, портів та стратегічних ліній постачання", – зазначив старший науковий співробітник зі стратегії та національної безпеки Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні.
 
За його словами, подібна практика використовувалася ще за часів Холодної війни, коли СРСР мав мережу квартир у Гельсінкі, які застосовувалися для шпигунства та зберігання обладнання. Аналітики радять європейським державам посилити контроль за купівлею стратегічної нерухомості. Як приклад наводять Фінляндію та країни Балтії, які вже запровадили майже повну заборону для громадян росії та Білорусі на придбання таких об’єктів.
