Президентка Європарламенту підписала надання Україні 90 млрд євро кредиту

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола підписала документ, яким погодила виділення Україні Євросоюзом кредиту розміром у 90 мільярдів євро.

Про це Роберта Мецола повідомила у X.

Кошти надходитимуть упродовж 2026 та 2027 років. За словами Мецоли, їх скерують на:

Підтримку роботи основних державних служб;

Збереження оборони України;

Захист спільної безпеки та свободи України та ЄС;

Досягнення "справжнього та тривалого" миру;

Закріплення майбутнього України в Європі.