Президентка Європарламенту підписала надання Україні 90 млрд євро кредиту
24 лютого 2026, 16:35
Кошти надходитимуть упродовж 2026 та 2027 років.
Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола підписала документ, яким погодила виділення Україні Євросоюзом кредиту розміром у 90 мільярдів євро.
Про це Роберта Мецола повідомила у X.
Кошти надходитимуть упродовж 2026 та 2027 років. За словами Мецоли, їх скерують на:
- Підтримку роботи основних державних служб;
- Збереження оборони України;
- Захист спільної безпеки та свободи України та ЄС;
- Досягнення "справжнього та тривалого" миру;
- Закріплення майбутнього України в Європі.
У грудні 2025 року лідери країн ЄС вирішили позичити Україні 90 мільярдів євро на 2026-2027 рік. Таке рішення ухвалили замість надання кредиту коштом заморожених російських активів. Згодом це рішення підтримали в Європейському парламенті та Раді Європейського Союзу.