Зеленський запровадив санкції проти пропагандистів рф

Ідеться про науковців, керівників органів так званих окупаційних адміністрацій, а також організацій, які підтримують агресію росії, поширюють пропаганду й причетні до викривлення історичних фактів, викрадення культурних цінностей і документів Національного архівного фонду України, зазначила пресслужба Зеленського.

Серед суб'єктів – російський пропагандист Олександр Чубар'ян – співавтор шкільного підручника з історії росії, у якому випровдовують агресію рф проти України. Також у списку – російський псевдоісторик і адепт "руского міра" Олексій Міллер і Артем Лагойський, який встав на бік росії та очолив так зване "Міністерство культури Херсонської області" окупаційного режиму.

"росіяни мають давню традицію використання історичної неправди, маніпуляцій та замовчувань як зброї. Але немає такої російської зброї, яку б ми не навчилися знищувати, і цю їхню ідеологічну зброю теж здолаємо. Санкції – один з інструментів", – пояснив Зеленський у Telegram.

Президент додав, що Україна хоче синхронізувати ці обмеження у міжнародних юрисдикціях.