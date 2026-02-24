Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Міноборони опублікувало план змушування рф до миру

24 лютого 2026, 18:11
Міноборони опублікувало план змушування рф до миру
Фото: Міноборони України
Він включає три кроки.
Міністр оборони Михайло Федоров оприлюднив план, який повинен змусити ворога до миру. Він включає три стратегічні цілі: закриття неба, зупинка просування окупантів і позбавлення росії економічного ресурсу для ведення війни.
 
Про це повідомили в міністерстві оборони. 
 
"Ціль – ідентифікувати 100% повітряних загроз у реальному часі та перехоплювати щонайменше 95% ракет і дронів", – повідомили в міністерстві.
 
Для цього почали запуск багаторівневої системи "малої" ППО і масштабування перехоплювачів. До того ж Україна хоче підвищити рівень втрат ворога до понад 200 убитих окупантів за кожен квадратний кілометр – тобто приблизно на 50 військових. За такого рівня просування ворога буде неможливим, вважають у міністерстві. 
 
"Ціль – зупинити ворога в кожному домені – на землі, на морі та в кіберпросторі. Знаємо, як цього досягти. Є конкретний перелік рішень і проєктів: від покращення системи закупівель та закінчення корпусної реформи до трансформації системи підготовки й управління на основі даних", – йдеться у повідомленні. 
 
Третій крок - позбавити росію економічного ресурсу для війни. 
 
"Війна триває, бо у росії є гроші на ракети і дрони, на контракти солдатам, на пропаганду. Джерело – нафта. росія продає її по всьому світу через так званий "тіньовий флот". Саме з цього бюджету фінансується війна. Якщо перекрити цей канал – ресурс на війну різко скоротиться", – вважають в міністерстві.
 
Що потрібно: 
 
  • посилення санкцій;
  • координація з партнерами;
  • стратегія протидії тіньовому флоту;
  • спільні дії з партнерами в морі. 
 
Мир в Україні настане тоді, коли небо буде закрите, російська армія втратить наступальний потенціал, економіка росії не витримає навантаження. Ми щодня працюємо, щоб це сталося. Щоб кожен день війни став загрозою для існування росії”, – сказав міністр оборони.

 

війна в УкраїніМіноборони Україниросія окупанти

