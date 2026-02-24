Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україні знадобиться $90,6 млрд для відновлення та модернізації енергетичного сектору – Шмигаль

24 лютого 2026, 15:55
Фото: aa.com.tr
Міністр також відзначив, що Україна разом зі Світовим банком розпочинають роботу над оновленою енергетичною стратегією.
Міністр енергетики України Денис Шмигаль заявив, що для відновлення та модернізації енергосектору України необхідно понад 90 мільярдів доларів протягом наступних десяти років.
 
Про це він заявив під час презентації п’ятої оцінки завданих збитків і потреб у відновленні, повідомили в уряді. 
 
За словами Шмигаля, майже 80% від загальної суми — 71 мільярд доларів — необхідні для відновлення та модернізації генераційних потужностей. Решта потреб:
 
  • 6,4 мільярда доларів — для теплового господарства;
  • 5,2 мільярда доларів — газотранспортна інфраструктура;

4,6 мільярда доларів — нафтова галузь, включно з перероблюванням.

"За даними RDNA5, лише для швидкого відновлення енергетики у 2026 році необхідно 4,9 мільярда доларів", — наголосив Шмигаль. 
 
Міністр також відзначив, що Україна разом зі Світовим банком розпочинають роботу над оновленою енергетичною стратегією. Вона визначить нове бачення розвитку сектору та дорожню карту відновлення й модернізації.
 
Робота над п’ятою оцінкою завданих збитків і потреб у відновленні України розпочалася в листопаді 2025 року. Вона охоплює період із 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2025 року. Оцінку проводить Група Світового банку, уряд України, Європейська комісія, ООН та інші партнери. 
 
У Міністерстві розвитку громад та територій України зазначають, що станом на 31 грудня 2024 року RDNA4 оцінювала загальну вартість відбудови та відновлення України у 524 мільярди доларів США протягом наступного десятиліття.
росія окупантиенергетикавійна в Україні

