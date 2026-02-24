Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Південна Африка повернула з росії громадян, яких завербували на війну

24 лютого 2026, 15:07
Південна Африка повернула з росії громадян, яких завербували на війну
фото: Bloomberg
Влада заявила про звільнення чоловіків, яких завербували під виглядом роботи охоронцями.

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса повідомив, що уряд домігся повернення громадян, яких, за словами їхніх родин, обманом змусили підписати військові контракти для участі у війні проти України на боці росії.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

За інформацією офісу президента ПАР, четверо чоловіків уже повернулися додому минулого тижня. Ще 11 громадян мають прибути найближчим часом, один із них перебуває на лікуванні в лікарні, а інший готується до повернення.
 
За даними родин, вербування відбувалося через Дудузіле Зума-Самбудлу – доньку колишнього президента ПАР Джейкоба Зуми. Чоловікам нібито пропонували навчання для подальшої роботи охоронцями, однак згодом їх змусили підписати контракти на військову службу.
 
У владі Південної Африки наголосили, що участь або сприяння іноземним збройним силам є кримінальним злочином відповідно до законодавства країни, яке діє з 1998 року. В офісі президента також заявили, що громадяни ПАР, причетні до організації вербування, залишаються під слідством.
 
За інформацією Bloomberg, 10 лютого Сиріл Рамафоса провів телефонну розмову з президентом росії, під час якої попросив сприяти поверненню громадян. Після цього він подякував очільнику Кремля за позитивну реакцію на заклик підтримати процес їхнього повернення додому.

 

ПАРвійна в Україніросія окупанти

