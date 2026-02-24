Південна Африка повернула з росії громадян, яких завербували на війну

Влада заявила про звільнення чоловіків, яких завербували під виглядом роботи охоронцями.

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса повідомив, що уряд домігся повернення громадян, яких, за словами їхніх родин, обманом змусили підписати військові контракти для участі у війні проти України на боці росії.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

За інформацією офісу президента ПАР, четверо чоловіків уже повернулися додому минулого тижня. Ще 11 громадян мають прибути найближчим часом, один із них перебуває на лікуванні в лікарні, а інший готується до повернення.

За даними родин, вербування відбувалося через Дудузіле Зума-Самбудлу – доньку колишнього президента ПАР Джейкоба Зуми. Чоловікам нібито пропонували навчання для подальшої роботи охоронцями, однак згодом їх змусили підписати контракти на військову службу.