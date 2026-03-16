CУСПІЛЬСТВО

Замість "Оскара"– Київ: Шон Пенн знову в Україні

16 березня 2026, 17:43
Замість
У Києві Шон Пенн зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Актор і режиссер Шон Пенн 16 березня приїхав до Києва. Заради цього він пропустив церемонію нагородження премії "Оскар".

Відео з його приїздом опублікувала "Укрзалізниця".

Пенн мав бути в Лос-Анджелесі в ніч нагородження, де міг отримати свою третю статуетку за фільм "Одна битва за іншою" у категорії "Найкращий актор другого плану". Проте актор вирішив поїхати до України, щоб підтримати країну під час війни.

У Києві Шон Пенн зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, обговоривши ситуацію в Україні та шляхи міжнародної підтримки. Його візит став одним із найбільш резонансних у контексті підтримки українців відомими світовими діячами.

"Завдяки тобі, Шоне, ми знаємо, що таке справжній друг України. Ти з Україною з першого дня повномасштабної війни. І сьогодні. І ми знаємо, що й будеш надалі з нашою країною і нашим народом", – зазначив президент.

Нагадаємо, у ніч на 16 березня в театрі Dolby в Лос-Анджелесі відбулася 98-а церемонія нагородження. Оприлюднено повний список лауреатів найпрестижнішої кінопремії "Оскар" 2026 року. Стрічки українських режисерів не змогли потрапити до списку номінантів. 

