Пекін зробив нову заяву щодо війни в Україні
24 лютого 2026, 17:57
Фото: з вільного доступу
Китай назвав свою позицію "об’єктивною і справедливою".
Китай заявив, що підтримує всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання війни в Україні, та виступає за продовження діалогу між сторонами.
Про це повідомила речниця МЗС Китаю Мао Нін.
За її словами, позиція Китаю щодо війни в Україні залишається незмінною.
"Позиція Китаю щодо української кризи є об’єктивною, справедливою і очевидною для всіх", - заявила Мао Нін.
Вона також підкреслила, що Китай, за її словами, не намагається отримати вигоду з війни.
"Китай ніколи не підливає масла у вогонь, ніколи не користується можливістю отримати прибуток", - сказала речниця.
У МЗС КНР зазначили, що останні події створили можливість для діалогу, і всі сторони повинні зберегти переговорний імпульс.
"Діалог і переговори - єдиний спосіб вирішення кризи", - заявила Мао Нін.
Вона висловила сподівання, що сторони зможуть досягти всеосяжної та тривалої мирної угоди. За словами речниці, Пекін готовий і надалі співпрацювати з міжнародним співтовариством для політичного врегулювання війни.
"Китай готовий працювати з міжнародним співтовариством, щоб відігравати конструктивну роль", - зазначили в МЗС КНР.