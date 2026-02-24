Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію "Підтримка тривалого миру в Україні"

24 лютого 2026, 19:33
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію
За резолюцію проголосувало 107 країн, проти - 12, утрималося - 51.

В ООН представили проєкт резолюції "Підтримка тривалого миру в Україні".

Про це передає власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку.

Так, заступниця міністра закордонних справ Мар'яна Беца наголосила: Україна ніколи не погодиться на окупацію своїх територій і не здасться.

"Голосування на підтримку цієї резолюції – це не геополітичний жест. Це вибір – між правом і силою, між справедливістю і безкарністю, між миром і подальшими стражданнями", — підкреслила Беца. 

За словами Беци, війна росії зруйнувала мир у Європі та по всьому світу і порушила основоположні принципи Статуту ООН — суверенітет, територіальну цілісність та заборону застосування сили.
 
"росія грубо прорахувалася у 2014 році… у 2022 році… І зараз у 2026-му, думаючи, що Україна впаде. Україна обороняється, і ми не самі", — зазначила вона.
 
Навіть попри мирні зусилля, москва продовжує атаки: лише з 8 по 15 лютого 2026 року рф застосувала близько 1300 ударних дронів, понад 1200 керованих авіабомб і 50 ракет, більшість балістичних. Беца наголосила, що Україна прагне миру, але не за будь-яку ціну.
 
"Миру не під виглядом капітуляції чи здачі. Цього не буде. Україна не здасться. Ми ніколи не приймемо окупацію наших територій, наших людей", — заявила вона.
 
росія навмисно атакує електростанції та мережі, використовуючи зиму як зброю: "Уявіть свої квартири — без опалення, без електрики, без води, і на вулиці мінус 20. Це не побічний ефект війни. Це свідома російська державна політика", — сказала спікерка. Вона також згадала про викрадення та депортацію українських дітей і розповіла про родину з Херсонщини, батьків якої викрали представники ФСБ.
 
"Це війна не тільки проти держави. Це війна проти людей, проти правил, проти права, проти людяності", — додала Беца.
ООНвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Яка політика демократичного світу щодо України? Перемога, перемога за будь-яку ціну – Ян Ліпавський
Політика
Яка політика демократичного світу щодо України? Перемога, перемога за будь-яку ціну – Ян Ліпавський
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 13:28
Перші (і наступні) чотири роки. Проігноровані попередження і ціна самообману – Том Купер
Політика
Перші (і наступні) чотири роки. Проігноровані попередження і ціна самообману – Том Купер
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 11:29
Українці ефективно обороняються. У двох російських полках – масове дезертирство – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українці ефективно обороняються. У двох російських полках – масове дезертирство – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 08:14
Тонкий лід для генпрокурорки США. Як справи Епштейна засмутили Білий дім Трампа – Wall Street Journal
Політика
Тонкий лід для генпрокурорки США. Як справи Епштейна засмутили Білий дім Трампа – Wall Street Journal
Переклад iPress – 23 лютого 2026, 14:04
Іран готується до можливих ударів США. І розробляє плани виживання – New York Times
Політика
Іран готується до можливих ударів США. І розробляє плани виживання – New York Times
Переклад iPress – 23 лютого 2026, 12:28
Україна не програє війну. Чому
Політика
Україна не програє війну. Чому "переговори" за посередництва США перетворилися на театр – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 лютого 2026, 17:21
Війна в Україні станом на 21 лютого. Український контрнаступ справді відбувся на півдні. Втім здобутки мінімальні – Том Купер
Політика
Війна в Україні станом на 21 лютого. Український контрнаступ справді відбувся на півдні. Втім здобутки мінімальні – Том Купер
Переклад iPress – 22 лютого 2026, 12:27
Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Політика
Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 13:24
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється