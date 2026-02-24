Генасамблея ООН ухвалила резолюцію "Підтримка тривалого миру в Україні"

За резолюцію проголосувало 107 країн, проти - 12, утрималося - 51.

В ООН представили проєкт резолюції "Підтримка тривалого миру в Україні".

Про це передає власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку.

Так, заступниця міністра закордонних справ Мар'яна Беца наголосила: Україна ніколи не погодиться на окупацію своїх територій і не здасться.

"Голосування на підтримку цієї резолюції – це не геополітичний жест. Це вибір – між правом і силою, між справедливістю і безкарністю, між миром і подальшими стражданнями", — підкреслила Беца.

За словами Беци, війна росії зруйнувала мир у Європі та по всьому світу і порушила основоположні принципи Статуту ООН — суверенітет, територіальну цілісність та заборону застосування сили.

"росія грубо прорахувалася у 2014 році… у 2022 році… І зараз у 2026-му, думаючи, що Україна впаде. Україна обороняється, і ми не самі", — зазначила вона.

Навіть попри мирні зусилля, москва продовжує атаки: лише з 8 по 15 лютого 2026 року рф застосувала близько 1300 ударних дронів, понад 1200 керованих авіабомб і 50 ракет, більшість балістичних. Беца наголосила, що Україна прагне миру, але не за будь-яку ціну.

"Миру не під виглядом капітуляції чи здачі. Цього не буде. Україна не здасться. Ми ніколи не приймемо окупацію наших територій, наших людей", — заявила вона.

росія навмисно атакує електростанції та мережі, використовуючи зиму як зброю: "Уявіть свої квартири — без опалення, без електрики, без води, і на вулиці мінус 20. Це не побічний ефект війни. Це свідома російська державна політика", — сказала спікерка. Вона також згадала про викрадення та депортацію українських дітей і розповіла про родину з Херсонщини, батьків якої викрали представники ФСБ.

"Це війна не тільки проти держави. Це війна проти людей, проти правил, проти права, проти людяності", — додала Беца.