"Ви показали світові, що таке справжня стійкість": принц Гаррі звернувся до українців

Герцог Сассекський зауважив, що побачив силу українців під час відвідання центру Superhumans.

Британський принц Гаррі записав відеозвернення до українців з нагоди четвертих роковин повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Про це повідомив центр Superhumans, опублікувавши його звернення.

"Ваша сила надихає світ. Ваша хоробрість об'єднує нас, а ваша надія освітлює шлях для всіх нас. Знайте, що ви не самотні. Світ з вами, і ми продовжуємо вчитися на вашій мужності кожного дня", - наголосив принц Гаррі.

Він згадав, що торік "мав честь двічі відвідати Україну", і щоразу був глибоко зворушений мужністю, гідністю та незламним духом українського народу. Герцог Сассекський зауважив, що побачив силу українців під час відвідання центру Superhumans.

"Я побачив її у стійкості та гордості ветеранів, з якими зустрівся у Ванкувері на Іграх Нескорених. І я побачив це в очах українців у Києві - в очах, в яких і біль, і непохитна надія", - зазначив принц.