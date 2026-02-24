Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
"Ви показали світові, що таке справжня стійкість": принц Гаррі звернувся до українців

24 лютого 2026, 19:10
Фото: 24 канал
Герцог Сассекський зауважив, що побачив силу українців під час відвідання центру Superhumans.
Британський принц Гаррі записав відеозвернення до українців з нагоди четвертих роковин повномасштабного вторгнення росії в Україну.
 
Про це повідомив центр Superhumans, опублікувавши його звернення.
 
"Ваша сила надихає світ. Ваша хоробрість об'єднує нас, а ваша надія освітлює шлях для всіх нас. Знайте, що ви не самотні. Світ з вами, і ми продовжуємо вчитися на вашій мужності кожного дня", - наголосив принц Гаррі.
 
Він згадав, що торік "мав честь двічі відвідати Україну", і щоразу був глибоко зворушений мужністю, гідністю та незламним духом українського народу. Герцог Сассекський зауважив, що побачив силу українців під час відвідання центру Superhumans.
 
"Я побачив її у стійкості та гордості ветеранів, з якими зустрівся у Ванкувері на Іграх Нескорених. І я побачив це в очах українців у Києві - в очах, в яких і біль, і непохитна надія", - зазначив принц.
 
Він наголосив, що українці «показали світові, як виглядає справжня стійкість», що свобода та незалежність ніколи не гарантовані - їх потрібно захищати та обороняти, а коли необхідно, боротися за них.
 
"Будьте сильними, залишайтеся хоробрими, залишайтеся сповненими надії. Слава Україні!" - сказав британський принц.

 

