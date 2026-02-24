Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
рф відкрила кримінальну справу проти Дурова – він відреагував

24 лютого 2026, 18:51
рф відкрила кримінальну справу проти Дурова – він відреагував
Фото: itc.ua
Російська влада стверджує що Telegram став "головним інструментом" спецслужб країн НАТО і України.

російська федерація розслідує дії засновника Telegram Павла Дурова у межах кримінального провадження за звинуваченням у сприянні терористичній діяльності.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Журналісти зазначають, що месенджер під час російсько-української війни став "головним інструментом" спецслужб країн НАТО і України. Стверджується, що з 2022 року у рф зареєстрували понад 153 тис. злочинів з використанням месенджера, з них 33 тис. – диверсійно-терористичні, включаючи організацію вибухів, підпалів військкоматів і вбивств.
 
За версією ФСБ, за допомогою месенджера готувався теракт в "Крокус Сіті", а також планувалося вбивство дочки ідеолога "русского міра" Олександра Дугіна Дар'ї, пропагандиста Максима Фоміна (Владлена Татарського), а також дев'яти російських військовослужбовців.
 
Засновник Telegram Павло Дуров відреагував на повідомлення російських державних медіа про нібито порушену проти нього кримінальну справу за "сприяння тероризму".
 
"росія порушила проти мене кримінальну справу за "пособництво тероризму". Щодня влада вигадує нові приводи, щоб обмежити доступ росіян до Telegram, прагнучи придушити право на недоторканність приватного життя і свободу слова. Сумне видовище держави, яка боїться власного народу", — написав засновник Telegram Павло Дуров у своєму каналі.
 
війна в УкраїніTelegram-каналросія окупанти

