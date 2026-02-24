рф відкрила кримінальну справу проти Дурова – він відреагував

Російська влада стверджує що Telegram став "головним інструментом" спецслужб країн НАТО і України.

російська федерація розслідує дії засновника Telegram Павла Дурова у межах кримінального провадження за звинуваченням у сприянні терористичній діяльності.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Журналісти зазначають, що месенджер під час російсько-української війни став "головним інструментом" спецслужб країн НАТО і України. Стверджується, що з 2022 року у рф зареєстрували понад 153 тис. злочинів з використанням месенджера, з них 33 тис. – диверсійно-терористичні, включаючи організацію вибухів, підпалів військкоматів і вбивств.

За версією ФСБ, за допомогою месенджера готувався теракт в "Крокус Сіті", а також планувалося вбивство дочки ідеолога "русского міра" Олександра Дугіна Дар'ї, пропагандиста Максима Фоміна (Владлена Татарського), а також дев'яти російських військовослужбовців.

Засновник Telegram Павло Дуров відреагував на повідомлення російських державних медіа про нібито порушену проти нього кримінальну справу за "сприяння тероризму".