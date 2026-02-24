Угорщині доведеться розпрощатися з російською нафтою – Reuters

Словаччина та Угорщина не зможуть заблокувати заборону на імпорт російської сировини.

Європейська комісія подасть законодавчу пропозицію про поступову заборону імпорту російської нафти 15 квітня, через три дні після парламентських виборів в Угорщині.

За словами комісара ЄС з питань енергетики Дана Йоргенсена, пропозиція передбачає поступове припинення імпорту російської нафти не пізніше кінця 2027 року. При цьому журналісти Reuters звертають увагу, що протягом четвертого кварталу 2025 року Євросоюз імпортував з росії 1% нафти від загального обсягу постачання.

Видання нагадує, що ЄС вже запровадив санкції на імпорт російської нафти, яку транспортують морем. Тепер Блок хоче закріпити "повне припинення імпорту російської нафти в законодавстві, яке залишиться в силі, навіть якщо мирна угода в Україні призведе до скасування санкцій ЄС".