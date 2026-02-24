Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Угорщині доведеться розпрощатися з російською нафтою – Reuters

24 лютого 2026, 18:35
Угорщині доведеться розпрощатися з російською нафтою – Reuters
Фото: Getty Images
Словаччина та Угорщина не зможуть заблокувати заборону на імпорт російської сировини.
Європейська комісія подасть законодавчу пропозицію про поступову заборону імпорту російської нафти 15 квітня, через три дні після парламентських виборів в Угорщині.
 
Про це повідомляє Reuters. 
 
За словами комісара ЄС з питань енергетики Дана Йоргенсена, пропозиція передбачає поступове припинення імпорту російської нафти не пізніше кінця 2027 року. При цьому журналісти Reuters звертають увагу, що протягом четвертого кварталу 2025 року Євросоюз імпортував з росії 1% нафти від загального обсягу постачання.
 
Видання нагадує, що ЄС вже запровадив санкції на імпорт російської нафти, яку транспортують морем. Тепер Блок хоче закріпити "повне припинення імпорту російської нафти в законодавстві, яке залишиться в силі, навіть якщо мирна угода в Україні призведе до скасування санкцій ЄС". 
 
За словами джерел журналістів, пропозицію Єврокомісії про заборону імпорту російської нафти розглядають після парламентських виборів в Угорщині аби ця тема не стала головним фактором у передвиборчій кампанії. Reuters нагадує, що Угорщина та Словаччина все ще залежать від російської нафти і не підтримують запровадження заборони на постачання цієї сировини.
 
Водночас очікується, що Європейський Союз обійде будь-які спроби Угорщини та Словаччини заблокувати заплановану заборону імпорту російської нафти, використовуючи закон, який може бути схвалений кваліфікованою більшістю держав-членів.

 

