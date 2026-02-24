Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна проведе "енергетичний Рамштайн" у березні

24 лютого 2026, 20:09
Україна проведе
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Основна мета – синхронізувати постачання ресурсів та підтримку для української енергосистеми. Єврокомісія та український уряд роблять це для максимально гнучкої та ефективної роботи.

В березні Україна разом із партнерами проведе координаційну зустріч з питань енергетики, яку вже називають "енергетичним Рамштайном".

Про це сказала глава Європейська комісія Урсула фон дер Ляєн під час брифінгу лідерів ЄС у Києві.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що під час зустрічі відбудеться координація всіх учасників, обговорення поставок та логістики енергетичних товарів для України.
 
"Дозвольте зазначити, що багато координаційної роботи потрібно провести, адже багато підтримки треба у вигляді товарів. Ми будемо працювати над цим, саме тому пан комісар Йоргенсен та віцепремʼєр-міністр Шмигаль проведуть "енергетичний Рамштайн" у березні, щоби забезпечити координацію і максимально гнучку роботу з боку ЄС й України", – наголосила фон дер Ляєн.
 
За її словами, ключовим завданням є забезпечення стабільності енергосистеми України, а також підготовка до нових викликів з огляду на поточну ситуацію та зимові потреби.
 
У зустрічі візьмуть участь представники Єврокомісії, українського уряду та партнерських держав, що надають допомогу у сфері енергетики. Координаційний формат дозволить об’єднати зусилля і уникнути дублювання дій при постачанні ресурсів.
Рамштайнвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Яка політика демократичного світу щодо України? Перемога, перемога за будь-яку ціну – Ян Ліпавський
Політика
Яка політика демократичного світу щодо України? Перемога, перемога за будь-яку ціну – Ян Ліпавський
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 13:28
Перші (і наступні) чотири роки. Проігноровані попередження і ціна самообману – Том Купер
Політика
Перші (і наступні) чотири роки. Проігноровані попередження і ціна самообману – Том Купер
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 11:29
Українці ефективно обороняються. У двох російських полках – масове дезертирство – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українці ефективно обороняються. У двох російських полках – масове дезертирство – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 08:14
Тонкий лід для генпрокурорки США. Як справи Епштейна засмутили Білий дім Трампа – Wall Street Journal
Політика
Тонкий лід для генпрокурорки США. Як справи Епштейна засмутили Білий дім Трампа – Wall Street Journal
Переклад iPress – 23 лютого 2026, 14:04
Іран готується до можливих ударів США. І розробляє плани виживання – New York Times
Політика
Іран готується до можливих ударів США. І розробляє плани виживання – New York Times
Переклад iPress – 23 лютого 2026, 12:28
Україна не програє війну. Чому
Політика
Україна не програє війну. Чому "переговори" за посередництва США перетворилися на театр – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 лютого 2026, 17:21
Війна в Україні станом на 21 лютого. Український контрнаступ справді відбувся на півдні. Втім здобутки мінімальні – Том Купер
Політика
Війна в Україні станом на 21 лютого. Український контрнаступ справді відбувся на півдні. Втім здобутки мінімальні – Том Купер
Переклад iPress – 22 лютого 2026, 12:27
Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Політика
Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 13:24
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється