Україна проведе "енергетичний Рамштайн" у березні

Основна мета – синхронізувати постачання ресурсів та підтримку для української енергосистеми. Єврокомісія та український уряд роблять це для максимально гнучкої та ефективної роботи.

В березні Україна разом із партнерами проведе координаційну зустріч з питань енергетики, яку вже називають "енергетичним Рамштайном".

Про це сказала глава Європейська комісія Урсула фон дер Ляєн під час брифінгу лідерів ЄС у Києві.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що під час зустрічі відбудеться координація всіх учасників, обговорення поставок та логістики енергетичних товарів для України.

"Дозвольте зазначити, що багато координаційної роботи потрібно провести, адже багато підтримки треба у вигляді товарів. Ми будемо працювати над цим, саме тому пан комісар Йоргенсен та віцепремʼєр-міністр Шмигаль проведуть "енергетичний Рамштайн" у березні, щоби забезпечити координацію і максимально гнучку роботу з боку ЄС й України", – наголосила фон дер Ляєн.

За її словами, ключовим завданням є забезпечення стабільності енергосистеми України, а також підготовка до нових викликів з огляду на поточну ситуацію та зимові потреби.

У зустрічі візьмуть участь представники Єврокомісії, українського уряду та партнерських держав, що надають допомогу у сфері енергетики. Координаційний формат дозволить об’єднати зусилля і уникнути дублювання дій при постачанні ресурсів.