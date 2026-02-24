Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна отримала частину пакета ППО, але потребує ще ракет для Patriot –Зеленський

24 лютого 2026, 15:33
Україна отримала частину пакета ППО, але потребує ще ракет для Patriot –Зеленський
джерело slovoidilo
Президент подякував союзникам за допомогу ініціативи PURL щодо зміцнення української протиповітряної оборони.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що два дні тому Україна отримала частину пакета протиповітряної допомоги, але ще потребує ракет до Patriot.
 
Про це Зеленський заявив під час відкриття засідання "коаліції охочих", яке транслювало "Суспільне".
 
Президент подякував союзникам за допомогу ініціативи PURL щодо зміцнення української протиповітряної оборони.
 
Він уточнив, що Україна потребує ракет PAC-2 і PAC-3 від США. Ці ракети використовують ЗРК Patriot.
 
"Ми дуже вдячні за останній пакет ППО. Я не можу поділитися всіма деталями, але половина пакета вже тут. Вона надійшла два дні тому. Це важливо, ми розраховуємо на продовження цієї програми", — наголосив президент.
 
30 січня Зеленський розповідав, що ракети PAC-3 для ЗРК Patriot надійшли до України через добу після того, як росіяни масовано атакували українські енергооб’єкти, хоча надходження ракет очікувалося ще за місяць до того. За його словами, це сталося через затримку з оплатою за програмою PURL.

 

ППОвійна в УкраїніППО Patriotросія окупанти

