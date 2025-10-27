Словенські міністри йдуть у відставку після резонансного убивства

Також прем’єр анонсував посилення безпеки.

Міністри внутрішніх справ і юстиції Словенії в неділю оголосили про відставку на тлі громадського обурення після смерті чоловіка, на якого нібито напав член ромської громади.

Про це інформує AFP.

Інцидент стався в ніч на суботу в місті Ново-Место на південному сході країни. 48-річного чоловіка побили до смерті неподалік бару. Поліція затримала 21-річного чоловіка з судимістю у зв’язку з нападом. За даними видання та місцевої влади, нападник належить до ромської громади.

Відносини між місцевою ромською меншиною та жителями Ново-Места загострилися протягом останнього року на фоні зростання дрібної злочинності та насильства, за які часто звинувачують цю громаду.

Після термінового засідання уряду прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб засудив напад і повідомив, що "відповідальні міністри взяли на себе відповідальність і подали у відставку".

Міністри Бостян Поклукар (МВС) та Андрея Катіч (Мін’юст) залишаться на своїх посадах до призначення наступників.

Голоб також оголосив про відправку додаткових поліцейських підрозділів до Ново-Места та анонсував юридичні заходи "які в минулому ми не могли собі уявити", не уточнивши деталей.