Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Словенські міністри йдуть у відставку після резонансного убивства

27 жовтня 2025, 10:11
Словенські міністри йдуть у відставку після резонансного убивства
Фото: з вільного доступу
Також прем’єр анонсував посилення безпеки.

Міністри внутрішніх справ і юстиції Словенії в неділю оголосили про відставку на тлі громадського обурення після смерті чоловіка, на якого нібито напав член ромської громади.

Про це інформує AFP.

Інцидент стався в ніч на суботу в місті Ново-Место на південному сході країни. 48-річного чоловіка побили до смерті неподалік бару. Поліція затримала 21-річного чоловіка з судимістю у зв’язку з нападом. За даними видання та місцевої влади, нападник належить до ромської громади.

Відносини між місцевою ромською меншиною та жителями Ново-Места загострилися протягом останнього року на фоні зростання дрібної злочинності та насильства, за які часто звинувачують цю громаду.

Після термінового засідання уряду прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб засудив напад і повідомив, що "відповідальні міністри взяли на себе відповідальність і подали у відставку".

Міністри Бостян Поклукар (МВС) та Андрея Катіч (Мін’юст) залишаться на своїх посадах до призначення наступників.

Голоб також оголосив про відправку додаткових поліцейських підрозділів до Ново-Места та анонсував юридичні заходи "які в минулому ми не могли собі уявити", не уточнивши деталей.

 
відставкаСловеніяміністри

Останні матеріали

Не вірте брехні путіна. росія не перемагає в Україні – Джек Кін
Політика
Не вірте брехні путіна. росія не перемагає в Україні – Джек Кін
Переклад iPress – 27 жовтня 2025, 12:33
Санкції Трампа і санкції на середньовічну Францію однаково ефективні. Трамп знову демонструє диво еквілібристики – Філліпс О'Брайен
Політика
Санкції Трампа і санкції на середньовічну Францію однаково ефективні. Трамп знову демонструє диво еквілібристики – Філліпс О'Брайен
26 жовтня 2025, 23:23
Шостий тур betking Екстра-ліги: яскраві матчі, голи та інтрига на паркеті
Спорт
Шостий тур betking Екстра-ліги: яскраві матчі, голи та інтрига на паркеті
26 жовтня 2025, 16:08
Лора Лумер: майстриня хаосу. Чому її слід побоюватися більше за ультраправу проросійську Марджорі Ґрін – Адам Кінзінгер
Політика
Лора Лумер: майстриня хаосу. Чому її слід побоюватися більше за ультраправу проросійську Марджорі Ґрін – Адам Кінзінгер
Переклад iPress – 24 жовтня 2025, 16:10
Як Європа продовжує підживлювати воєнну машину росії. Імпорт російських енергоносіїв зріс у семи найбільших країнах Європи – Ілан Берман
Політика
Як Європа продовжує підживлювати воєнну машину росії. Імпорт російських енергоносіїв зріс у семи найбільших країнах Європи – Ілан Берман
Переклад iPress – 24 жовтня 2025, 12:00
Чотири тижні фори. Як нові санкції США страхують російську нафту – Філліпс О'Брайен
Політика
Чотири тижні фори. Як нові санкції США страхують російську нафту – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 жовтня 2025, 23:56
Жаба в каструлі. Як змінити хід гібридної війни росії – RUSI
Політика
Жаба в каструлі. Як змінити хід гібридної війни росії – RUSI
Переклад iPress – 23 жовтня 2025, 13:28
Угорська шпигунська мережа у Брюсселі. Чи знала про неї Єврокомісія? – Politico
Політика
Угорська шпигунська мережа у Брюсселі. Чи знала про неї Єврокомісія? – Politico
Переклад iPress – 23 жовтня 2025, 11:16
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється