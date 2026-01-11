Хорватія надала Україні терміновий 15-й пакет допомоги

Загреб також підтримає українську енергетичну систему.

Уряд Хорватії ухвалив рішення про надання Україні 15-го пакета допомоги в терміновому порядку.

Про це оголосили в уряді країни.

Згідно з рішенням, до пакета увійшли 100 мобільних металорізальних верстатів Vulkan 10, а також супутні витрати. Загальна вартість допомоги перевищує 500 тисяч євро.

Міністр внутрішніх справ Хорватії Давор Божинович зазначив, що обладнання Vulkan 10 вже активно використовується в Україні в реальних умовах і довело свою ефективність.

Окрім цього, хорватський уряд ухвалив окремий висновок щодо надання технічної підтримки енергетичній системі України.

Міністр економіки Анте Шушняр підкреслив, що це є конкретною формою допомоги у відповідь на запит Посольства України в Хорватії. За його словами, численні енергетичні об’єкти та критична інфраструктура по всій території України зазнали серйозних пошкоджень або були повністю знищені.

Він уточнив, що йдеться про трансформатори, насоси та інше технічне обладнання, яке наразі більше не використовується в Хорватії, але може бути задіяне для відновлення української енергосистеми.

Зазначимо, що 31 грудня Хорватія спрямує близько €14 млн на військову допомогу Україні.