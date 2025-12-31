Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Хорватія спрямує близько €14 млн на військову допомогу Україні

31 грудня 2025, 15:17
Хорватія спрямує близько €14 млн на військову допомогу Україні
Фото: з вільного доступу
Це забезпечить закупівлю озброєння у США відповідно до оборонних потреб України.

Уряд Хорватії ухвалив рішення приєднатися до ініціативи НАТО PURL, що передбачає закупівлю озброєння у США для України, та зробити внесок у розмірі близько 14 мільйонів євро. 

Про це повідомляє пресслужба хорватського уряду. 

Згідно з повідомленням, Кабінет міністрів Хорватії здійснив перерозподіл коштів у межах державного бюджету на 2025 рік, передбачивши 235,7 млн євро на великі оборонні програми закупівель.

Ці кошти, зокрема, будуть спрямовані на авансові платежі за придбання колісних самохідних гаубиць CAESAR Mk2 разом із супутніми системами та обладнанням, а також на закупівлю основних бойових танків Leopard 2A8, тренажерів і забезпечення довгострокової логістичної підтримки з розширеною гарантією.

Окрім закупівель важких наземних систем, уряд також схвалив окремий перерозподіл майже 14 млн євро на користь Міністерства закордонних і європейських справ.

Ці кошти будуть використані як внесок Хорватії до механізму PURL, який координує закупівлю та постачання військового обладнання Україні відповідно до її актуальних оборонних потреб.

Зранку, 31 грудня, Румунія виділяє €50 млн на закупівлю американської зброї для України.

Зазначимо, що до ініціативи НАТО PURL, що передбачає фінансування закупівлі американської зброї для України, вже долучилися 21 країна з внесками понад 4 мільярди доларів.

 

Хорватіяпідтримка України

Останні матеріали

Це був поганий рік для американських військових. Ніхто не повинен дивуватися – Марк Гертлінг
Політика
Це був поганий рік для американських військових. Ніхто не повинен дивуватися – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 31 грудня 2025, 01:23
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
Технології
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
30 грудня 2025, 17:30
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Політика
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 15:36
Україна бачить майбутнє військово-морської війни. Білий дім – ні – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна бачить майбутнє військово-морської війни. Білий дім – ні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 12:44
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 00:31
Повернення
Політика
Повернення "історичних земель" росії: як далеко сягають імперські амбіції путіна? Знищення України – це лише початок – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 14:11
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Політика
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 12:44
Огляд 2025 року: у чому я помилився. Оптимізм випереджає песимізм за кількістю помилок – Філліпс О'Брайен
Політика
Огляд 2025 року: у чому я помилився. Оптимізм випереджає песимізм за кількістю помилок – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 08:45
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється