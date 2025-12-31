Хорватія спрямує близько €14 млн на військову допомогу Україні

Це забезпечить закупівлю озброєння у США відповідно до оборонних потреб України.

Уряд Хорватії ухвалив рішення приєднатися до ініціативи НАТО PURL, що передбачає закупівлю озброєння у США для України, та зробити внесок у розмірі близько 14 мільйонів євро.

Про це повідомляє пресслужба хорватського уряду.

Згідно з повідомленням, Кабінет міністрів Хорватії здійснив перерозподіл коштів у межах державного бюджету на 2025 рік, передбачивши 235,7 млн євро на великі оборонні програми закупівель.

Ці кошти, зокрема, будуть спрямовані на авансові платежі за придбання колісних самохідних гаубиць CAESAR Mk2 разом із супутніми системами та обладнанням, а також на закупівлю основних бойових танків Leopard 2A8, тренажерів і забезпечення довгострокової логістичної підтримки з розширеною гарантією.

Окрім закупівель важких наземних систем, уряд також схвалив окремий перерозподіл майже 14 млн євро на користь Міністерства закордонних і європейських справ.

Ці кошти будуть використані як внесок Хорватії до механізму PURL, який координує закупівлю та постачання військового обладнання Україні відповідно до її актуальних оборонних потреб.

Зранку, 31 грудня, Румунія виділяє €50 млн на закупівлю американської зброї для України.

Зазначимо, що до ініціативи НАТО PURL, що передбачає фінансування закупівлі американської зброї для України, вже долучилися 21 країна з внесками понад 4 мільярди доларів.